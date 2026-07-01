ХАРЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Первая мировая война

Сын личного почетного гражданина Литинского уезда Подольской губернии. С 30 сентября 1911 по 4 августа 1912 г. проходил воинскую службу. В 1913 г. поступил в Санкт-Петербургский горный институт, но начало Первой мировой войны прервало его начавшееся обучение. В составе 269-й пехотного Новоржевского полка воевал на Северо-Западном фронте. В июле 1915 г. полк участвовал в ожесточенных боях на р. Нарев. В этих боях Новоржевский полк потерял три четверти личного состава, Харжевский также был контужен. Храбро сражался, за что получил ряд боевых наград. Осенью 1916 г. Новоржевский полк перебросили на Румынский фронт. 25 ноября 1916 г. Харжевский получил чин штабс-капитана. После Октябрьской революции полк начали расформировывать, а к марту 1918 г. его окончательно распустили.

Гражданская война и эмиграция

В условиях распада фронта, и прихода большевиков к власти, полковник М.Г. Дроздовский в Яссах стал собирать добровольцев для участия в белом движении. Харжевский вошел в отряд добровольцев, и принял участие в Дроздовском походе весной 1918 г., окончившимся взятием Новочеркасска. В мае бригада добровольцев официально была включена в Добровольческую армию . Харжевский был зачислен в 1-ый Дроздовский полк и участвовал во Втором кубанском походе. Прошел путь от капитана до генерал-майора (сентябрь 1920 г.). С 28 октября 1920 г. начальник Дроздовской дивизии, сменив ближайшего соратника Дроздовского – А.В. Туркула. В это время дивизия отступала в Крым, численность составляла немногим более 3000 человек, несмотря на это была наиболее боеспособным подразделением белых, что дроздовцы продемонстрировали в боях против 1-ой Конной армии С.М. Буденного, не позволив им окружить и разбить силы белых в Северной Таврии. Более того, Харжевский провел последнюю успешную контратаку белых у Карповой Балки. Харжевский вместе с дроздовцами отплыл на корабле «Херсон» из Севастополя в Стамбул, а затем их разместили в Галлиполи. Откуда их организованно перевезли в 1921 г. в Болгарию. В 1924 г. Харжевский переехал в Чехословакии в Праге, где учился в Горном институте, когда надежды на новый военный поход окончательно растаяли. Участвовал в работе общества галлиполийцев. Харжевский также осуществлял нелегальную деятельность в рамках РОВСа, дважды встречался с Кутеповым в Праге. Во время Второй мировой войны продолжал жить на территории Богемии и Моравии, но дистанцировался от русского освободительного движения. При приближении Красной армии, покинул Прагу, оставив личный архив. С 1945 г. жил в Марокко, работая бухгалтером в фирме Рено, но и здесь возглавил местное отделение Общество галлиполийцев и РОВСа. В 1956 г. уехал в США, поселился в Нью-Йорке. В 1964 г. вышел на пенсию, но 19 мая 1967 г. встал во главе РОВСа, одновременно являясь председателем Общества галлиполийцев . В 1979 г. оставил пост начальника РОВСа из-за состояния здоровья. Похоронен на православном кладбище Новодивеевского монастыря.