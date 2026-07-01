ХАРУЗИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ХАРУ́ЗИНА ВЕ́РА НИКОЛА́ЕВНА, ученый-этнограф, писательница, критик. Первая женщина – профессор этнографии в России. Происходила из богатого купеческого рода. Сестра этнографов Алексея, Михаила и Николая. Закончила с золотой медалью Женскую классическую гимназию С. Н. Фишер. С 1886 г. вместе с братом Николаем побывала во множестве экспедиций в различных регионах России: Крым, Кавказ, Прибалтика, Сибирь, Алтай), где вместе с ним собрала богатый этнографический и археологический материал. В 1892 г. опять же вместе с братом Николаем совершила поездку в Германию и Францию, где они посещали этнографические музеи и слушали лекции по истории семьи, религии, этнографии. В 1901 г. Вера Николаевна вместе с братом Алексеем, побывала в Словении и написала большой очерк «Крайна», в котором уделялась внимание истории словенцев, их одежде, поверьям, брачно-семейным отношениям. С 1907 г. в Московском археологическом институте начала читать курс лекций по этнографии «Верования и словесность малокультурных народов», вела семинар «Методы изучения обрядов». На Высших женский курсах в Москве вела обязательный семинар по этнографии и географии. С 1908 г. ее состояние здоровья резко ухудшилось, болезнь приковала ее к инвалидному креслу, но она продолжала преподавать. На основе лекций ею был написан один из первых учебников по этнографии в России. Во время первой мировой войны, занималась благотворительностью:

доставала перевязочные средства, лекарства и белье для раненых, часть дома передала под нужды штаба. После революции Харузина читала лекции «Верования и словесность малокультурных народов» на факультете общественных наук в Московском университете до 1925 г. После оставления преподавания не оставила занятия наукой, продолжала публиковаться и печатать рецензии на труды зарубежных этнографов. В этнографических исследованиях использовала методы смежных наук — филологии, истории, картографии и др. Уже после смерти Веры Николаевны, в 1941 г. доцент Московского университета А.М. Золотарева осуществила посмертное издание ее лекций «Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного шара» (М., 1941), что стало примером признания ее заслуг.

Помимо преподавания, научных трудов ее авторству принадлежит целый ряд литературных произведений, связанных с ее этнографическими разысканиями: «Сказки русских инородцев» (1898), «Царевна – каменное сердечко» (1899), «Оцзи и Олесь. Рассказ из жизни лопарей» (1903), «Друзья. Картинки из жизни словенских детей» (1909), «Африканские сказки» (1919), «Тунгусенок Михайло» (1928).

Сочинения:

«На Севере. Путевые впечатления» (М., 1889)

«Вотяки» (М., 1899);

«Народы Восточной Африки» //Естествознание и география. 1899.

«Крайна» //Естествознание и география. 1902.