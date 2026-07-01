ХАРУЗИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ХАРУ́ЗИН НИКОЛА́Й НИКОЛА́ЕВИЧ, российский этнограф, один из основателей российской этнографии, историк и археолог, первым в России (с 1898 г.) начал читать курс этнографии в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Происходил из богатого купеческого рода. Брат этнографов Алексея, Михаила и Веры Харузиной.

Харузин с отличием окончил московскую гимназию, после чего в 1885 г. поступил на юридический факультет Московского университета, однако в 1890 году бросил факультет и после длительной подготовки сдал экзамен на степень кандидата истории в Юрьевском (Дерптском) университете (1893). Еще будучи студентов, С 1886 по 1896 г. Николай побывал во множестве экспедиций в различных регионах России: Крым, Кавказ, Прибалтика, Сибирь, Алтай), где собрал богатый этнографический и археологический материал. В некоторых из них принимала участие и его сестра Вера Николаевна. Материал одной из продолжительной экспедиции на Русский север (Архангельская и Олонецкая губернии), позволили ученому собрать данные для первого фундаментального труда, посвященного описанию народа саами (в то время их называли лопари).

За труд «Русские лопари. Очерк прошлого и современного быта» (1890), он был удостоен золотой медали «Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии» (ОЛЕАЭ). С этим обществом будет связана вся дальнейшая жизнь Харузина. Еше 12 мая 1888 г. он стал действительным членом ИОЛЕАЭ, с 1889 по 1893 г. состоял помощником председателя В.Ф. Миллера, а с 1891 по 1900 г. — секретарем Этнографического отдела этнографического отдела ОЛЕАЭ и принял непосредственное участие в создании первого специализированного научного журнала «Этнографическое обозрение» в 1889 г., став редактором раздела «Критика и библиграфия». Первые выпуски журнала финансировались из личных средств Н.Н. Харузина. В это же время, в 1892 г. Харузин совершил поездку в Германию и Францию, в ходе которых посещал лекции, изучал истории и местные этнографические музеи. По возвращении в Россию в 1893 г. служил сначала в архиве Министерства юстиции, затем в Историческом музее, где в том числе проводил экскурсии вместе со своей сестрой.

В условиях становления и развития отечественной науки, Харузин вместе с прославленным этнологом и археологом В.Ф. Миллером настаивали на идее создания отдельной кафедры этнологии. Добившись своего: в 1896 г. курс этнографии появился в Московском университете, Харузин стал читать первый курс лекций, посвященный этнографии народов мира в качестве приват-доцента историко-филологического факультета. В Лазаревском институте восточных языков он читал лекции по общей этнографии, мусульманскому праву и этнографии Востока.

Систематизировал материалы по этнографии России, собранные исследователями XVIII – XIX вв. В своих работах применял метод комплексного изучения данных этнографии и смежных дисциплин, составлявший особенность русской этнографической школы. В тоже время издавал и редактировал «Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России». Ориентировался на эволюционистскую концепцию.

Основные научные исследования посвящены обычному праву, развитию семьи и рода, религиозным верованиям, истории жилища и были отражены в его лекциях. После смерти Н.Н. Харузина они были подготовлены к печати Алексеем и Верой Харузиной, отредактированы и снабжены подробнейшим аппаратом (предметным и алфавитным указателями и библиографией отечественных и иностранных источников и литературы) и не теряют своей уникальности до сих пор.

Сочинения:

«Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии» (М., 1889)

«О найдах у древних и современных лопарей» (М., 1889)

«Очерк истории развития жилища у финнов» (М., 1895)

«История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России» (М., 1896)

«Очерки первобытного нрава. Семья и род» (М, 1898)

«Медвежья присяга у остяков и вогулов» (М., 1899)

Этнография. Лекции, читанные в Императорском Московском университете. Вып. 1-4. СПб, 1901-1905. (вып. I: «Часть общая и материальная культура», СПб., 1901; вып. II: «Семья и род», СПб., 1903; вып. III: «Собственность и первобытное государство»; вып. IV: «Верования»)