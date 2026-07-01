ХАРУЗИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ХАРУ́ЗИН МИХАИ́Л НИКОЛА́ЕВИЧ, этнограф, историк и юрист. Происходил из богатого купеческого рода. Брат этнографов Алексея, Николая т Веры. После окончания гимназии в Ревелю, в 1881 г. поступил на Юридический факультет Московского университета. В 1882 г. состоялась первая этнографическая экспедиция в Вятскую губернию, где Харузин собирал не только сведения о юридических правилах, но и об обычаях, верованиях и традициях местного населения. Уже во время учебы Михаил Николаевич стал секретарем Этнографического отделения Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ).

В 1881-1883 г. Харузин предпринял ряд поездок в область Войска Донского, и результатом его исследований явился фундаментальный научный труд: «Сведения о казацких общинах на Дону» (М., 1885), посвященный «неутомимому борцу за русское народное самосознание И. С. Аксакову», с которым он был близко знаком. Харузин разделял славянофильские убеждения. Работа ученого была принята юридическим факультетом Московского университета, как кандидатская диссертация, и автор был в том же году оставлен при университете для преподавания по кафедре государственного права. По традиции, будущий преподаватель стажировался в Берлинском и Гейдельбергском университетах. В 1887 г. появилась его «Программа для собирания народных юридических обычаев» (М., 1887). Но в июле 1887 г. Харузин оставил занятия в обществе и поступил на службу чиновником особых поручений в Ревеле. При этом продолжил заниматься научными изысканиями: изучал историю края, собирал архивные документы, которые печатал в редактируемых им «Эстляндских Губернских Ведомостях», внимательно изучал этнографические и бытовые условия разных национальностей губернии. Лишь в 1888 г. из-под его пера вышло три разных по своему характеру сочинений: «Указатель хронологический и систематический законов для Прибалтийских губерний с 1704 по 1888 г.», «Балтийская конституция, историко-юридический очерк» и «Православие на островах Даго и Вормс», «Пюхтица — святое место; бытовой очерк из Балтийской действительности». Кроме того, Xарузин в «Московских Ведомостях», под псевдонимом «Николаев Безымянный» печатал «Письма с Балтийской окраины» Его научную карьеру и государственную службу прервала болезнь (тиф), от которой он скоропостижно скончался. Но и после его смерти была опубликована его работа: «Богородицкая гора в Эстляндии» (М., 1890).