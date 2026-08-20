ХАРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Харовский историко-художественный музей.

Постановлением бюро Харовского райкома КПСС от 01.11.1967 года в Харовске был создан краеведческий музей, основой для которого послужил дар основателя музея, первого директора на общественных началах Степана Михайловича Морозова - личной коллекции, состоящей из предметов нумизматики, картин, этнографии, в общей сложности около 500 единиц хранения.

В 1989 году музей закрылся на капитальный ремонт до 1999 года. 6 октября 2000 года Харовский музей открылся вновь и занял фойе здания кинотеатра. Музей является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением, государственным хранилищем художественных, литературных и других памятников материальной и духовной культуры.

В нем расположено 7,5 тысяч музейных предметов, включая основной и научно-вспомогательный фонды. Большая часть предметов была подарена жителями района, доставлена из этнографических экспедиций. Харовский историко-художественный музей бережно хранит историю города, представляя экспозиции по ремеслам района, археологии и жизни харовчан в мирное время и годы Великой Отечественной войны .

Музейные залы «История города Харовска», «Археологические раскопки и находки», «Быт и ремесла района», «Выставочный», «Харовчане - защитники Отечества»,«Ими гордятся Харовчане» составляют основу экспозиции музея. Один из залов представляет коллекцию археологических раскопок поселения Боровиково. Экспозиция «Русская изба» была создана по книге «Лад» В.И. Белова, которая рассказывает о многовековых традициях народного труда и быта.

Выставка «Жизнь и творчество В.И. Белова» представляет собой кабинет писателя, аналогичный его кабинету в родном доме деревни Тимониха. Здесь собраны личные вещи Белова, привезенные из Тимонихи, рукописи, портреты отца и матери. От Харовска до Тимонихи ведет туристический маршрут «Дорога к дому», где гостей познакомят с традициями и бытом северной деревни и покажут места, связанные с жизнью и творчеством писателя.

В самой Тимонихе расположен родной дом Василия Ивановича. В нем сохранилась та обстановка, в которой трудился писатель долгими вечерами. Летом в этот дом приезжает его сестра и тогда у жителей и туристов есть возможность побывать в гостях в беловском доме, почувствовать ту атмосферу, в которой писатель черпал вдохновение.

Иллюстрации:

Харовский историко-художественный музей.