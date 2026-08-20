ХАРИТЫ (др.-греч. Χάριτες), ГРАЦИИ (лат. Gracii)

В древнегреческой мифологии богини, олицетворяющие красоту, грацию и вечную юность.

Хариты (др.-греч. χάρις «милость», «доброта»), согласно Гесиоду – дочери Зевса и океаниды Эвриномы, этой традиции следует большинство античных авторов, хотя встречаются и другие варианты – их родителями считались Гелиос и Эгла (Paus., IX, 35, 5). Античные авторы называют различное число харит (так же как нимф или гор), наиболее традиционная версия восходит к Гесиоду, который говорит о трех харитах и называет их по именам: Аглая («блеск»), Евфросина («радость») и Талия («цветение») (Theog., 907-909, cp.: Pind. Ol., XIV, 3-17). Гомер, упоминает хариту, которая была супругой Гефеста (Il., XVIII, 382-392), а также Пасифею, хариту, которая была обещана Герой в жены богу сна Гипносу (Il., XIV, 267-269; 275). У Павсания встречается деление харит на старших и младших, он называет среди харит, ссылаясь на лакедемонян, Клету («желанную») и Фаенну («сияющую»), а также Пейто («убеждение»), которую в число харит включил эллинистический поэт Гермесианакт (Paus., IX, 35, 5). Иногда харит смешивают или совмещали с горами, богинями времен года (Paus., IX, 35, 1-2).

Хариты не имеют самостоятельной мифологии, они оказываются в круге богов плодородия, прежде всего Афродиты (уже у Гомера, см.: Od., VIII, 364-366; XVIII, 193-194), при рождении которой они, согласно одной из версий мифа, присутствовали. У Гесиода хариты и горы упоминаются в связи с мифом о Пандоре (Opp. et dies, 73-75). Жилище харит на Олимпе рядом с музами (Hesiod. Theog., 64), харитам любезны поэзия, пение и танец, их часто связывают с Аполлоном (Pind. Ol., XIV, 8-12). Их атрибуты – мирт и розы. Они даруют красоту физическую, интеллектуальную, художественную, нравственную (Pind. Ol., XIV, 5-7).

Чаще всего они изображаются танцующими или спокойно стоящими. Павсаний сообщает множество сведений о культе и изображениях харит, особенно в Орхомене (IX, 35, 1-7), а также в Южной Греции и Малой Азии. В Афинах существовал культ Демоса и харит в эллинистическое время; перед входом на афинский акрополь было их изображение (Paus., IX, 35, 3). Павсаний приводит описания изображений харит в Орхомене (IX, 38, 1), на троне Аполлона в Амиклах (III, 18, 9-10) и на троне Зевса в Олимпии (V, 11, 8). Сначала и ваятели, и художники изображали харит в свободных драпирующих одеждах, а позднее – обнаженными (Paus., IX, 35, 6); известная композиция из трех харит восходит к эллинистическому времени, она стала образцом для многих римских копий.

В римской мифологии харитам соответствуют грации, в современной культуре преимущественно употребляется именно это название и для харит.

Иллюстрация :

Три грации. Римская копия (II в. н.э.(?)) эллинистического оригинала. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова