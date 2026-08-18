ХАРЧЕНКО ВИКТОР КОНДРАТЬЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал инженерных войск (1972).

Биография

Родился 18 (по новому стилю – 31) июля 1911 года в городе Жмеринка (ныне – Винницкая область Украины). После окончания школы ФЗУ уехал в Ленинград, работал фрезеровщиком. В 1932 году по комсомольскому призыву был направлен на службу в РККА. Окончил Военную электротехническую школу, после чего находился на преподавательской службе. Участвовал в советско-финской войне .

Великая Отечественная война

В августе 1941 года был направлен в действующую армию на должность начальника штаба Управления спецработ Западного фронта. Руководил минированием и подрывом важных объектов при отступлении РККА. С декабря 1941 года был начальником штаба 33-й отдельной инженерно-сапёрной бригады, а с июня 1942 года – заместителем командира 16-й отдельной инженерной бригады специального назначения. 8 июля 1942 года, когда в результате вражеского авианалёта была выведена из строя переправа в районе Богучар-Бычок, Харченко по личной инициативе, рискуя собственной жизнью, принял руководство тушением возгорания и восстановлением моста. Было спасено большое количество ценного военного имущества.

Активно участвовал в Сталинградской битве , за заслуги в которой его бригада была преобразована в 1-ю гвардейскую. Харченко провёл большую работу в сколачивании частей бригады, превращении её в крепкую боевую единицу. Постоянно находился в боевых частях, руководил их действиями при выполнении важнейших задач.

По завершении боёв убыл на Центральный фронт во главе оперативной группы для подготовки передислокации бригады и подготовки к выполнению новых боевых задач. Лично отрабатывал основные вопросы устройства минно-подрывных заграждений во фронтовой полосе, командовал рядом частных операций. Проявил себя как высоко грамотный в тактическом и специальном отношении военный специалист. Во время Курской битвы Харченко руководил действиями подвижных отрядов разграждения, которые внесли значительный вклад в отражение ожесточённых контратак крупных танковых соединений вермахта. Только за период с 5 по 8 июля 1943 года сапёры бригады уничтожили более 100 танков и до 2000 пехотинцев противника.

Успешно действовала бригада Харченко и во время наступления на Украине, форсирования Днепра , захвата плацдармов на его западном берегу. В этих операциях части бригады под его непосредственным руководством нанесли противнику значительный урон в танках и живой силе. Только в операциях в районе Колывани, Хоромного, Чернобыля и Жлобина враг потерял от действий сапёров более 150 танков. Харченко лично руководил действиями инженерных частей в ходе освобождения Слонима, Слуцка, Барановичей, что обеспечило успешное продвижение войск. В ходе освобождения Польши участвовал в операции войск 47-й армии по освобождению восточного предместья Варшавы – Праги, в ходе которой под руководством Харченко были созданы специальные блокировочные отряды из минёров и огнемётчиков, которые уничтожили 20 дзотов и укреплённых домов, 2 танка. Это был первый опыт применения таких частей.

В ходе Висло-Одерской операции и форсирования Одера части его бригады успешно выполнили все задачи по пропуску через многочисленные вражеские инженерные заграждения советской пехоты и техники, не допустив ни единого случая подрыва. В боях на одерских плацдармах в марте 1945 года сапёры под его командованием подорвали более 30 единиц боевой техники.

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил ВАГШ, после чего служил на высоких командных должностях в инженерных войсках. В 1961-1965 годах – заместитель начальника, в 1965-1975 годах – начальник инженерных войск ВС СССР. Внёс значительный вклад в реформирование инженерных войск, освоение новой техники и вооружения. Опубликовал ряд научных работ в области инженерного обеспечения боевых действий. Трагически погиб в авиационной катастрофе на учениях в БелВО 10 января 1975 года.