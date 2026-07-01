ХАРАМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1937 Г.

Одно из сражений гражданской войны в Испании 1936-1939 гг .

После неудачного штурма столицы Испании в ходе обороны Мадрида Ф. Франко попытался обойти его с юга. 6 февраля 1937 г. франкисты перешли в наступление силами в 20-25 тыс. человек в районе реки Харама. Части, контролируемые коммунистами, заняли высокий берег Харамы, но не смогли удержаться – здесь франкисты форсировали реку. Ночью 11 февраля марокканцы «сняли» посты интербатальона имени Андре Марти на мосту и открыли проходы для кавалерии. Кавалерия франкистов устремилась в атаку. Батальон имени Андре Марти был разбит. Брешь закрыли другие интербригадисты - поляки и итальянцы. Развернулись бои за стратегически важное шоссе на Валенсию. Республиканцами командовали генералы С. Посас (командующий центральной армией) и Х. Миаха (глава Хунты обороны Мадрида), соперничавшие между собой. В итоги командование сосредоточил в своих руках Миаха. Республиканцы ввели в бой около 40 тыс. человек.

16 февраля наступление франкистов за Харамой уперлось в гору Пингарон, где развернулись тяжелые встречные бои между действовавшими на стороне Франко марокканцами и анархистской 70-й бригадой С. Мера. 17 февраля Миаха нанес контрудар, и фронт стабилизировался. Отвоевать захваченную франкистами территорию не удалось.

Автор статьи: Шубин А.В.