ХАРАЛЬД ПРЕКРАСНОВОЛОСЫЙ (HARALD I HARFAGRE)

Первый король Норвегии, сын конунга Хальвдана Черного и Рангхильд Сигурсддоттер, представитель династии Инглингов и родоначальник ветви Хорфагеров.

В 866 году Харальд начал долгую борьбу за объединение норвежских земель, которая завершилась битвой при Хаврсфьорде в 872 году. Перед битвой под властью Харальда находилась большая часть юго-востока современной Норвегии. После победы Харальд стал именоваться королем Норвегии. Многие из его противников сумели укрыться в Исландии, Оркнейских, Шетландских, Фарерских островах и Гебридах и представляли серьезную угрозу, поэтому король был вынужден совершить поход для того, чтобы очистить эти территории от викингов.

В более поздней «Книге об исландцах» также упоминается о том, что заселение Исландии произошло во время правления Харальда недовольными людьми, которых король обязал выплачивать налог с земли, ранее принадлежавшей им на правах собственности.

Последние годы его правления прошли под знаком раздоров среди его многочисленных сыновей, которые получили личные уделы. Наследником короля стал его любимый сын Эйрик Кровавая Секира, который управлял вместе с отцом до его восьмидесятилетия. Умер Харальд приблизительно в 933 году.

Исторические источники:

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.