ХАРАЛЬД III СИГУРДССОН (HARALD HARDRADE)

С 1046 года король Норвегии. Сын Сигурда Свиньи и Асты Губрандсдоттер.

В 1030 году после битвы при Стикластадире скрывался в Восточной Норвегии, а позже перебрался в Швецию. Затем прибыл в Киевскую Русь, где устроился на военную службу к Ярославу Мудрому. Спустя несколько лет оказался в столице Византии, где присоединяется к варяжской гвардии.

Несмотря на то, что гвардия предназначалась для личной охраны императора, Харальд участвовал в нескольких боях в Малой Азии, Сицилии, Ломбардии. За время своей службы Харальд заработал большой авторитет и богатство. Император отказал ему в просьбе о возвращении в Норвегию, поэтому Харальд сбежал в Киевскую Русь, а оттуда в Норвегию в 1045 году.

Его племянник, Магнус Благородный, в то время бывший королем Дании и Норвегии, опасался Харальда, поэтому предложил ему стать соправителем. Магнус умер спустя год, провозгласив наследником норвежской короны Харальда, а датской – Свена II Эстридсена.

Это привело к войне между Харальдом и Свеном, в результате которой Харальд отказался от притязаний на датскую корону и заключил со Свеном мир в 1064 году. В 1063-1065 гг. воевал со шведским королем.

В 1066 году предпринял поход на Англию с целью завоевать трон. Вторжение закончилось неудачно, Харальд погиб 25 сентября 1066 году в битве при Стамфорд-Бридже против войска короля Англии Гарольда Годвинсона. Был похоронен в Церкви св. Марии в Нидаросе.

Автор статьи: Перепечкин К. В.