ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ханты-Мансийский этнографический музей-заповедник.

В уникальной по своей красоте и своеобразию природно-ландшафтной среде, окружающей город Ханты-Мансийск расположен музей под открытым небом, воссоздающий летнюю усадьбу народа ханты.

По жилым, хозяйственным и культовым строениям, расположенным на территории музея, посетитель может составить наглядное представление о всем богатстве и своеобразии духовной культуры и жизненного уклада обско-угорских народов, владевших тайнами гармоничного сосуществования с суровым климатом и дикой природой.

30 октября 1987 года открылся Ханты-Мансийский окружной этнографический музей-заповедник «Торум Маа». Идея создания музея под открытым небом принадлежит югорским писателям Еремею Даниловичу Айпину и Ювану Николаевичу Шесталову, а также коллективу Дома народного творчества народов Севера города Ханты-Мансийска.

Строительство музея началось 9 сентября 1987 года, а 30 октября 1987 года состоялось его открытие. Первоначально парк – музей был структурным подразделением окружного Дома народного творчества народов Севера. 08.09.1989 года согласно приказу № 65 управления культуры Администрации округа с 1 июля 1989 года музей становится самостоятельной структурой при Управлении культуры автономного округа.

По распоряжению председателя окружного исполнительного комитета за № 932 - от 22 сентября 1992 года заповедник "Торум Маа" перешел из подчинения Управления культуры в ведение Комитета по делам малочисленных народов Севера. Музей становится самостоятельным юридическим лицом.

Основная цель деятельности музея - воссоздание элементов традиционного жизненного уклада коренных народов округа - ханты и манси. Он включает в себя: культовый комплекс, состоящий из священного лабаза и 7 идолов, выполненных художником Геннадием Степановичем Райшевым, комплекс с летними юртами, бревенчатым домом, чувалом, хозяйственными лабазами, коптильней, лодками под навесом и другое.

В фондах «Торум Маа» находится около 6 тысяч единиц хранения (из них 5000 - предметы основного фонда), в том числе богатая коллекция женской и детской одежды, изделий из бисера, бересты и меха, детских игрушек. Имеются фоно- и видеоматериалы. Этнографический музей-заповедник является местом проведения народных праздников и обрядов. На его территории не раз проходили медвежьи игрища и свадебные обряды коренных народов. В год музей посещает в среднем 5000 человек.

Иллюстрации:

Ханты-Мансийский этнографический музей-заповедник.