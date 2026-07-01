ХАНТ УИЛЬЯМ ХОЛМАН

Английский художник, один из основателей «Братства прерафаэлитов».

Ранние годы

Уильям Холман Хант родился в семье управляющего складом. О ранних годах его жизни практически нет сведений. Известно лишь, что Уильям рос религиозным ребенком, чьей настольной книгой была Библия, которую он умудрялся читать даже во время службы в церкви. Он начал довольно рано работать, поступив на службу офисным клерком, когда ему еще не было двенадцати лет. Неизвестно, как и откуда в Холмане Ханте развился интерес к искусству, но в Музее Эшмола в Лондоне хранится его автопортрет в возрасте четырнадцати лет, выполненный уверенной рукой уже умелого рисовальщика. Вероятно, дарование Уильяма начало проявляться довольно рано, однако потребовалось значительное время, прежде чем его родители смирились с мыслью, что их сын станет художником. Наконец, в 1844 г. Холман Хант поступил в Королевскую Академию искусств. Однако посещение классов разочаровало юного Уильяма, бездумное копирование античных слепков и подражание работам основателя Академии Джошуа Рейнолдса спровоцировало в нем появление и развитие депрессивных настроений. Примерно в это время Холман Хант встретил в Академии Джона Эверетта Милле, одного из своих товарищей и соратников по будущему «Братству прерафаэлитов». Чуть позже, в 1848 г., состоялось знакомство с Данте Габриэлем Россетти.

Творчество

Знакомство, товарищество и творческое сотрудничество с Милле и Россетти благотворно сказалось на художественных исканиях Холмана Ханта. Вместе они работали над философской и эстетической концепцией «Братства», выраженной впоследствии журналом «Росток». Однако успеха у широкой публики работы Холмана Ханта первоначально не имели. Первой картиной, принесшей Уильяму известность, стало аллегорическое полотно «Светоч мира», писавшееся художником с перерывами с 1849 г. по 1853 г. Написанная в темных тонах и наполненная теплым таинственным светом сцена из «Откровения» Иоанна Боголослова была представлена на летней выставке Академии в 1854 г. Изначально публика прохладно и критически восприняла как сложную символику, видя в ней католический мистицизм, так и необычные световые эффекты и особенный колорит картины. В защиту художественных средств и символического языка Ханта в статье для Таймс выступил Джон Рёскин, назвав «Светоч мира» одной из самых прекрасных картин на религиозную тему. Со временем «Светоч мира» была растиражирована на многочисленных открытках и гравюрах, став одним из самых знаменитых и знаковых образов, созданных в викторианскую эпоху. В 1904 г. Холман Хант создал еще одну версию этой картины, которая затем была повешена в Соборе Святого Павла в Лондоне.

В 1854 г. Хант также представил на выставке парную к «Светочу мира» картину «Пробудившийся стыд», также поначалу мало оцененную лондонским зрителем. Однако по мысли Джона Рёскина, фактически переводившего язык живописи прерафаэлитов широкой публике, эта работа стала новаторской для британского искусства. Суровый реализм разыгравшейся сцены, впервые столь простыми средствами запечатлевшей переломный момент в жизни пары и крушения надежд девушки, выделили работу Ханта среди картин других художников-прерафаэлитов. Правда, стоит отметить, что представленная публике работа выглядела несколько иначе, чем сейчас – по просьбе владелицы картины художник изменил выражение лиц героев и некоторые детали.

В середине 1850-х Хант отправился в путешествие на Святую Землю, чтобы собрать топографический и этнографический материал для дальнейшей работы над религиозными произведениями. Уильям плодотворно работал во время этой поездки, аккумулируя свои впечатления, новые знания и местный колорит в свои картины и зарисовки. Впоследствии он купил дом в Иерусалиме, чтобы устроить там мастерскую.

Постепенно ухудшавшееся зрение не позволило Уильяму Ханту заниматься живописью так долго и плодотворно, как ему бы хотелось. На всем протяжении своего творчества он оставался верным последователем тех идей, которые были выработаны им и Россетти в конце 1840-х. Помимо живописного наследия его руке принадлежат две автобиографии «Прерафаэлизм» и «Братство прерафаэлитов», являющиеся ценным источником о деятельности прерафаэлитов и их философско-мировоззренческих принципах.

Хант был дважды женат. Первая супруга – Фанни Во, скончавшаяся во время родов в Италии в 1866 г.. Второй избранницей Уильяма стала сестра Фанни, Эдит, женитьба на которой в 1875 г. в Англии была незаконной. В результате личная жизнь Ханта стала предметом серьезной ссоры как с семьей Фанни и Эдит, так и с некоторыми коллегами-прерафаэлитами. Чтобы брак не был аннулирован, Уильям и Эдит проживали за границей, хотя Холман Хант периодически приезжал в столицу Великобритании для участия в различных художественных событиях. В 1886 г. в Лондоне прошла его первая ретроспективная выставка. В 1905 г. он был награжден Орденом Заслуг.

Хант умер 7 сентября 1910 г. и был похоронен в Соборе Св. Павла в Лондоне.