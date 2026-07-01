ХАН НАХИЧЕВАНСКИЙ ГУССЕЙН

Сын генерал-майора, из владетельной ханской фамилии Эриванской губернии, мусульманин. 9.12.1873 зачислен в пажи к Высочайшему Двору. 27.8.1877 поступил в Пажеский корпус. 31.8.1881 переведен в младший специальный класс и зачислен на действительную службу. 10.1.1883 получил звание камер-пажа. 12.8.1883 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Конный полк. 30.8.1884 чин корнета приравнен к чину подпоручика. С 17.3.1885 по 15.5.1886 прикомандирован к 43-му драгунскому Тверскому полку. 30.8.1887 произведен в поручики (со старшинством с 12.8.1887). 17.4.1894 произведен в штабс-ротмистры. 6.3.1898 произведен в ротмистры. 6.4.1903 произведен в полковники. 25.3.1904 назначен командиром 2-го Дагестанского конного полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 24.11.1905 назначен командиром 44-го драгунского Нижегородского полка. 8.4.1906 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 4.7.1906 назначен командующим лейб-гвардии Конным полком. 30.7.1907 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 31.5.1907) с утверждением командиром полка и зачислением в Свиту его императорского величества. 15.4.1911 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 18.4.1912 назначен начальником 1-й отдельной кавалерийской бригады. 16.1.1914 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 31.5.1911) с назначением начальником 2-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. 13.10.1914 назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. 1.6.1915 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 25.10.1915 назначен в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией. 23.1.1916 произведен в генералы от кавалерии (со старшинством с 18.2.1915). 9.4.1916 назначен командиром Гвардейского кавалерийского корпуса. 15.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 23.6.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 15.11.1917 назначен членом Александровского комитета о раненых. 18.5.1918 арестован Петроградской ЧК как заложник. Расстрелян в Петрограде предположительно в январе 1919 г. Владел имением Чешмабасар в Эриванской губернии.

Жена (с 1889 г.): вдова титулярного советника София Николаевна (урожденная Гербель, в 1-и браке баронесса фон Таубе) (1864–до 5.7.1942, Бейрут). Дети: Николай (25.1.1891–21.2.1912), Татьяна (в замужестве Мартынова) (18.6.1893–3.5.1972, Франция), Георгий (29.12.1899–8.5.1948). Дети жены от 1-го брака: Инна (в замужестве Гришницына) (1887–16.1.1972, Канн).