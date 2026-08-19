ХАЛТУРИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Деятель русского рабочего движения, революционер, член партии «Народная воля» .

Ранние годы

Происходил из крестьян Вятской губернии. До 1871 года проходил обучение в уездном училище вятского города Орлов. Тогда же много внимания отдавал самообразованию, изучал и разделял идеи революционеров-народников. В середине 1870-х обучался в земской учительской гимназии Вятки, однако подвергся исключению из нее. Тогда же у молодого человека созрела идея организации коммуны в Америке как способа на практике воплотить народнические идеалы. Для этого вместе с другими участниками предприятия он в 1875 году сначала отправился в Москву. Однако по пути его «соратники» ограбили Степана, забрав и паспорт. Пытаясь нагнать их, он оказался в столице, однако те уже успели пересечь границу. Теперь неудачливый путешественник был вынужден зарабатывать на существование в Петербурге разнорабочим. Вскоре он свел знакомство с Георгием Плехановым и другими революционерами. Через знакомого учителя Котельникова молодой человек получил работу столяра в железнодорожных мастерских.

В революции

Вскоре народник Халтурин проявил себя прекрасным пропагандистом среди рабочих. Он стал одним из руководителей политического «Северно-русского рабочего союза», первой организации подобного рода в стране. Образованный в 1878 году союз через два года своего существования был ликвидирован правительством. Он еще не был похож на партию, на стал важной вехой в развитии рабочего движения. В него входили всего несколько сотен человек, однако он успел создать собственные отделения в нескольких других городах, в том числе и в Москве. В рамках союза Халтурин продолжал пропагандистскую деятельность среди рабочих. По воспоминаниям современников, тогда революционер не был сторонником террора как метода борьбы с властью, однако затем все изменилось.

В конце 1870-х Степан Николаевич под новым именем (он находился на нелегальном положении и был известен III отделению ) смог устроиться столяром на верфи Адмиралтейства. После этого в 1879 году он был взят все тем же столяром в Зимний дворец .

Имевший доступ в дворец, где жила императорская семья, Халтурин задумался о возможности цареубийства, которое могло, по его мнению (которое разделяли далеко не все соратники по рабочему движению), дать стране политические свободы. Для исполнения задуманного он обратился за поддержкой к Исполнительному комитету террористической партии «Народная воля» в лице одного из ее идеологов Александра Михайлова. Народовольцы, охотившиеся на царя Александра II , доверились рабочему и воспользовались такой возможностью. Они выправили тому документы на имя Степана Батышкова, а также обеспечивали его технической поддержкой и динамитом, который он проносил в полуподвальную каморку дворца, где жил сам. Халтурин успел составить план дворца, однако количество проносимого динамита еще было недостаточным. В то время народовольцы готовили одновременно несколько железнодорожных покушений на государя и использовали динамит там. Однако все они потерпели неудачу. После этого осенью 1879 года жандармы вышли на штаб-квартиру исполкома партии. Последовали аресты и т.н. «процесс 16-ти». Народоволец Квятковский, передававший Халтурину динамит, был повешен. Его сменил Андрей Желябов . Также в начале 1880-го была раскрыта столичная типография партии. Халтурину нужно было торопиться. 4 февраля Желябов передал ему последнюю партию динамита, а 5 февраля в Зимнем дворце прогремел взрыв. Он задел помещение императорского караула и находившуюся над ним столовую, где должен был обедать император. Однако сам Александр II не пострадал. Погибли 11 солдат караула, свыше 50 человек получили ранения. Этот теракт, приготовления к которому просмотрели и дворцовая охрана, и III отделение, заставил вздрогнуть всех. «Народная воля», заявившая о себе предыдущими терактами, теперь выглядела еще более мощным противником.

Халтурин покинул дворец перед взрывом. Новости о своей неудаче он воспринял очень тяжело. После покушения Степан Николаевич с новыми документами был отправлен «Народной волей» в Москву, а затем в Одессу. После состоявшегося 1 марта 1881 года убийства народовольцами государя Александра II Халтурин вошел в состав ИК партии, так как многие его члены после данных событий были арестованы, а некоторые и казнены.

Степан Халтурин стал участником еще одного террористического акта «Народной воли». Очередной целью революционеров стал прославившийся своей жестокостью и ненавидимый многими арестованными военный прокурор Киевского военно-окружного суда Василий Стрельников. Вместе с Халтуриным действовал народоволец Николай Желваков. Именно он 18 марта 1882 года застрелил Стрельникова на одесском Приморском бульваре. Однако оба исполнителя не смогли скрыться. Халтурин, замаскированный под извозчика и управлявший пролеткой, на которой они с Желваковым должны были уехать, опрокинул ее. Тогда Желваков бросился по лестнице к морю, однако там было много народу и его, как и неловкого извозчика Халтурина, смогли сразу задержать. Вскоре они оба предстали перед военно-полевым судом и были повешены 22 марта как неизвестные (они не назвали своих настоящих имен).

Память

В 1920-е годы Степану Халтурину ставились памятники, его именем назывались улицы по всей стране, в 1925 году о нем сняли фильм, а в 1923-м вятский город Орлов получил наименование Халтурин. Старое название было ему возвращено в 1992 году. Это же в новый период российской истории произошло и с многими другими объектами, носившими имя народовольца.