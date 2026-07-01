«ХАЛДЕЙСКИЕ ОРАКУЛЫ» (др.-греч. Τὰ τῶν Χαλ8αίων λόγια)

Теологическая поэма II в. н.э.

«Халдейские оракулы» - собрание греческих стихов, якобы являющихся результатом божественного откровения, которое было составлено неким Юлианом во время правления Марка Аврелия (161–180 гг.). «Халдейского» в этих «Оракулах» не больше, чем «египетского» в герметических сочинениях: ссылка на древний народ, обладающий тайной восточной мудростью, была призвана придать авторитет этому тексту. «Оракулы» пользовались большой известностью среди поздних неоплатоников Порфирия, Ямвлиха и Прокла, которые сохранили около 300 строк из них в своих сочинениях; их изучением увлекался и император Юлиан. Это произведение теургического толка, в котором объединены традиционная греческая вера в демонов-посредников между богами и людьми, элементы восточных религий и философские идеи.

Началом мира является трансцендентный Отец, который посредством второго бога – Ума-Демиурга творит мир. Рядом с ними располагается женский порождающий принцип – Геката, которую отождествляют с Мировой душой. Затем следует развитая система промежуточных сущностей – демонов, ангелов и низших богов, которая находится между высшим миром и нашим космосом. Душа человека по природе своей относится к миру Отца и должна туда вернуться. Цель «Халдейских оракулов» – освобождение души от оков тела при помощи ритуалов и очищений. Повальное увлечение астрологией нашло место и здесь, но звезды и планеты не правят миром, а всего лишь предсказывают будущее.

К учению «Оракулов» ближе всего стоит философия Нумения Апамейского.

Издания :

Kroll W. De oraculis Chaldaicis. Breslau, 1894;

Majercik R. The Chaldaean Oracles: Text, Translation and Commentary. Leiden, 1989.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев