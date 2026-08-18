ХАКОН VI МАГНУССОН

С 1343 года король Норвегии, в 1362-1364 гг. - король Швеции. Младший сын Магнуса Эрикссона и Бланки Намюрской. В 1363 году женился на Маргарете, дочери датского короля Вальдемара. Родившийся от этого брака в 1370 году, Олаф стал впоследствии королем Дании.

В 1343 году после совместного совещания короля Магнуса VII и Риксрода Хакон был объявлен наследником норвежского престола. В 1355 году Магнус официально отрекается от трона, но продолжает управлять Норвегией, которая стала фактически разделена между ним и Хаконом.

В 1362 году был избран королем Швеции. С 1363 года вел борьбу с Альбрехтом Мекленбурским, который был провозглашен королем Швеции в 1364 году. В результате продолжительной войны в 1371 году было заключен договор, согласно которому за Альбрехтом сохраняется шведская корона. Хакон до конца жизни не отказывался от стремления вернуть контроль над потерянными территориями.

В 1380 году Хакон умер, был похоронен в церкви Святой Марии в Осло.

Автор статьи: Перепечкин К. В.