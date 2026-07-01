ХАКОН МОГУЧИЙ

Фактический правитель Норвегии в 970-995 гг. от имени датских королей Харальда I Синезубого и Свена I Вилобородого, хладирский ярл. Сын Сигурда Хаконссона и Бергльот Торедоттир.

После гибели своего отца в 961 году, воевал с Харальдом Серой Шкурой, и при поддержке датского короля, разбив в морском сражении флот норвежского конунга, стал править Норвегией от имени Харальда I Синезубого.

Хакон поддерживал датского короля в его борьбе против императора Оттона II , однако, после поражения войск Харальда, был вынужден принять крещение. Будучи язычником, Хакон, по возвращении в Норвегию, отказался от христианства, разорвал отношения с королем Дании и перестал платить ему налоги.

Сменивший Харальда Синезубого на троне Свен Вислобородый отправил флот в Норвегию для войны с Хаконом. Победа норвежского флота в битве при Хьерунгаваге (ок. 986 года) еще больше укрепила независимость Хакона от короля Дании.

В 955 году в Норвегию вернулся Олаф Трюггвасон, потомок короля Харальда I. В результате начавшегося восстания Хакон был вынужден бежать. Был убит своим рабом в 995 году.

Исторические источники:

Bjarni Einarsson (ed.). Ágrip af Nóregskonungasogum: Fagrskinna – Nóregs konunga tal. Reykjavik, 1984;

Finnur Jónsson (ed.). Morkinskinna. Copenhagen, 1932;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.