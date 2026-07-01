ХАКОН IV СТАРЫЙ

С 1217 года – король Норвегии, посмертный сын Хакона III и его любовницы Инге из Вартейга (Эстфолл).

После признания биркебейнерами королевского происхождения Хакона, баглеры, которые контролировали Эстфолл, объявили на него охоту. В 1206 году вместе с матерью спасался в Тронхейме, где был взят под опеку королем Инге II. Наследовал Инге в 1217 году, в обход его брата Скуле. Однако Скуле, имевший титул ярла, был фактическим регентом при молодом короле.

В период своего регентства, Скуле сумел восстановить единство королевства, примирив враждовавшие партии. Однако достигший совершеннолетия Хакон стремился править самостоятельно, что привело к его конфликту со Скуле, который разрешился в 1240 году смертью регента.

Вплоть до 1247 года не был признан законным королем со стороны папы в связи с его статусом незаконнорожденного. Несмотря на то, что Хакон установил границы политического влияния Церкви, он расширил ее автономию во внутренних делах и в отношениях с сельским обществом, а также проводил политику укрепления католической веры. Это привело к его признанию папой Иннокентием IV и коронации в 1247 году.

Хакон проводил активную внешнюю политику во всех направлениях: установил тесные связи со Священной Римской империей; находился во враждебных отношениях с датским королем Вальдемаром II, который стремился к господству в Норвегии; регулярно встречался с правителями соседних скандинавских государств; достиг соглашения с Новгородом в вопросе о взимании дани с саамов.

Последние годы правления Хакона были отмечены обострением отношений с Шотландией из-за Гибридских островов. В ходе сражения при Ларгсе, норвежский флот был вынужден отступить на зиму к Оркнейским островам, где 16 декабря 1263 года после болезни Хакон IV умер.

Был похоронен в Старом соборе Бергена, разрушенном в 1531 году.

Автор статьи: Перепечкин К. В.