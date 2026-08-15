ХАЧАТУРЯН НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Советский и российский историк-медиевист. Доктор исторических наук (1987), профессор кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ.

Родилась 7 октября 1931 года в Москве в семье служащих. В 1955 году окончила исторический факультет МГУ, защитив дипломную работу на тему «Из истории Франции XIV в. (Ликвидация ордена тамплиеров)». С 1961 года работает на кафедре истории средних веков исторического факультета МГУ. В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Возникновение Генеральных штатов во Франции в XIV вв.». В 1987 году защитила докторскую диссертацию на тему «Социальная природа сословной монархии во Франции. XIV – XV вв.». В 1992 году в рамках Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени организовала научную группу «Власть и общество».

Автор более 100 научных публикаций. Подготовила 10 кандидатов наук и более 30 дипломник. Специализируется по истории Франции. В область научных интересов входят проблемы средневековой государственности, история сословной монархии и сословного общества, политическое сознание в средние века, а также историография средних веков и теория феодализма.

Сочинения:

Возникновение Генеральных Штатов во Франции. М.,1976.

Сословная монархия во Франции XIV – XV вв. М.,1989.

Авторитарный и коллективный принципы в политической эволюции средневековой государственности // Власть и политическая культура в средневековой Европе. М.: Наука, 1992.

Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де ля Марша // Там же.

Город в системе феодальной формации // Вопросы истории, 1983, №1.

Запретный плод или новая жизнь монаршего Двора в отечественной медиевистике // Двор монарха в средневековой Европе: Явление, модель, среда. М.: Алетейя, 2001.

Колесо фортуны. Праздники и будни монаршей власти // Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. Теория, символика, церемониал. М.: Наука, 2004.

Отечественная медиевистика в контексте мировой исторической науки // Средние века. Вып.62. М, 2001.

Первый опыт изучения гуманизма и Реформации в отечественной медиевистике (Лекционный курс П.Н.Кудрявцева) // Средние века. Вып.60. М., 1997.

Политическая и государственная история Западного средневековья в контексте структурного анализа // Средние века. Вып.54. М., 1992.

Политическая организация средневековых городов // Город в средневековой цивилизации Западной Европы, т.1. М.: Наука, 1999.

Современная историография о проблеме королевской власти в средневековом обществе // Средние века. Вып.58. М., 1995.

Средневековая культура Западной Европы и России: идентичность и расхождения (в соавторстве с Хачатурян В.М.) // "Цивилизация", Вып.3. М.: Наука, 1995.

Статус западноевропейского дворянства, его внутренняя стратификация и социальные потенции // Бюллетень Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени. №8. М.: Изд-во МГУ, 1997.

Феномен корпоративизма // Общности и человек в средневековом мире. Москва-Саратов, 1992.

Эволюция государства в средневековой Европе до конца XV в. // История Европы. Т.2. М.: Наука, 1992.

Le dualisme de la structure politique en France aux XIV et XV siècles. Actes du XI colloque. des historiens français et soviétiques. T.1. P., 1989.

N.Denissova-Khatchatourian. Du rôle restrictif des ordres dans les Etats Généraux de France au début du XIV siècle. Etudes pres. à la Commission Internationale pour l'histoire des assemblées d'états. Varsovie-Moscou, LII, 1975.

Organisation et structure sociale des premiers Etats Généraux en France. Anciens pays et assemblées d'états. L'Album François Dumont. Louvain, 1977.