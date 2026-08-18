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ХАЧАТУРЯН (ДЕНИСОВА) Нина Александровна

Родилась 07.10.1931, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1955 г.

Кандидатская диссертация : Возникновение Генеральных штатов во Франции в XIV в. (МГУ, 1968).

Докторская диссертация : Социальная природа сословной монархии во Франции. XIV – XV вв. (1988).

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории средних веков Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Руководитель научной группы «Власть и общество» в рамках Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени.

Область интересов : Проблемы истории средневековой государственности; сословная структура общества и сословная монархия; разработка проблем феодальной природы средневекового города; цивилизационный и компаративный анализ (Зап. Европа и Россия).

Сочинения: Возникновение Генеральных Штатов во Франции М.,1976; Сословная монархия во Франции XIV – XV вв. М.,1989;

Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. М.-СПб., 2001. Ч.1 (ред.); Город в системе феодальной формации // ВИ. 1983. № 1;

Политическая и государственная история западного средневековья в контексте структурного анализа // Средние века. М., 1991. Вып.54;

Феномен корпоративизма // Обшности и человек в средневековом мире. М.-Саратов, 1992;

Авторитарный и коллективный принцип в эволюции средневековой государственности // Власть и политическая культура. М., 1992. Ч.1;

Политическая организация средневекового города // Город в средневековой цивилизации. М., 1999. Т.1.

"Юбилейная рецензия" или hommage отечественных медиевистов Аде Анатольевне Сванидзе // Средние века, № 75 (3-4), 2014 с. 134-139

Творчество Е. В. Гутновой (1914—1992) в контексте потенциала отечественной медиевистики // Электронный научно-образовательный журнал «История» 2014

Тема королевского двора в российской медиевистике: рефлексии и эксперимент // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2014

Интервью Н.А. Хачатурян редколлегии «Средних веков // Средние века, № 73 (1-2) 2012

Честь и достоинство историка. Неоконченное интервью с Бернаром Гене // Средние века, № 72(1-2), 2011 с. 390-398

Эпистемология истории исторического знания (к постановке вопроса) // Средние века, № 70/3 , 2008. с. 12-31