ХАБАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Хабарский историко-краеведческий музей основан в 1989 году.

Здание музея построено в 1969 году (бывший вокзал). Фонды музея: собрание традиционной крестьянской одежды и утвари русского, украинского, немецкого населения, женского рукоделия и других бытовых предметов.

Большой интерес вызывает археологическая коллекция, коллекции по истории Великой Отечественной войны , включающая подлинные документы, фотографии. В выставочном зале экспонируются сменные выставки.

Экспозиция расположена следующим образом: «Археологические памятники района», «Одежда и предметы быта крестьян- переселенцев», «Крестьянская изба», «Участие хабарцев в гражданской, Великой Отечественной войне, Афганском и Чеченском конфликтах», «Природа Хабарского района».

Иллюстрация:

Хабарский историко-краеведческий музей.