ХАБАРОВ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

Русский предприниматель и путешественник, исследователь Дальнего Востока. В 1649-1652 годах совершил экспедицию вдоль Амура и составил «Чертеж реке Амуру» - первую европейскую карту региона.

Действия Хабарова во время экспедиции вызывают споры среди исследователей. По мнению некоторых исследователей жестокость Хабарова по отношению к местному населению существенно осложнила дальнейшую колонизацию Приамурья.

Биография

Точные дата и место рождения Хабарова неизвестны. По одним данным он родился неподалеку от Великого Устюга, по другим - был уроженцем Сольвычегодского уезда. В качестве предполагаемого места рождения называют села Дмитриево, Курцево и деревню Святица, ныне расположенные в Нюксенском и Котласском районах Вологодской области.

Основную часть жизни Хабаров провел в Сибири, куда он впервые попал не позднее 1626 года вместе со своими братьями Ярко и Никифором. Сначала они отправились в Соликамск, оттуда перебравшись в Верхотурье и Тобольск, где примкнули к каравану, отправлявшемуся в Мангазею. Около 1629 года Ерофей вместе с братом Никифором отправились в Хетское зимовье. Здесь Ерофей становится целовальником в таможенной избе, ответственным за сбор десятинной пошлины с торговых и промышленных людей. Никифор в то же время вместе с нанятыми людьми отправляется на добычу соболей.

В 1630 году Ерофей Хабаров возвращается в Мангазею. Здесь он становится свидетелем конфликта между двумя городскими воеводами, старшим - Григорием Кокаревым и младшим - Андреем Палицыным. Хабаров примкнул к сторонникам Палицына и по некоторым данным даже стал одним из инициаторов выступления против Кокарева, которое весной 1631 года вылилось в вооруженное столкновение между сторонниками воевод. Сам Хабаров, однако, не принял в нем участия, так как зимой 1630-1631 годов отправился в Москву с челобитной на имя царя, в которой описывались прегрешения Кокарева.

В 1633 году, после завершения конфликта с Кокаревым, приведшего в итоге к запустению Мангазеи, в Москву прибыл воевода Палицын. Он представил правительству план по освоению бассейна реки Лены. По некоторым версиям, именно соображения Палицына вдохновили Хабарова на новую поездку в Сибирь. Дата отъезда Хабарова точно не определена, по одним данным он прибыл на Лену в 1632 году, по другим - в 1638-м. Вместе с братом Никифором его также сопровождал племянник Артемий Петриловский. В Сибири братья, наняв 27 рабочих, стали заниматься добычей пушнины, однако вскоре из-за наплыва промышленных людей Ерофей принял решение сменить сферу деятельности.

В 1630-х он основывает вблизи Усть-Кутского острога несколько солеварен. Дело оказывается успешным, к 1639 году Хабаров начинает снабжать солью не только близлежащие поселения, но и Якутск. Параллельно с этим Хабаров основывает также соболиный и рыбный промысел, начинает заниматься земледелием. Кроме этого, он занялся продажей товаров, которые из Европейской части России привозил Никифор Хабаров. По некоторым данным Ерофей также занимался контрабандой, отправляя меха за Урал в обход таможенных застав, чтобы не платить пошлин.

Коммерческие успехи Ерофея Хабарова вскоре привлекли к нему внимание властей. Якутские воеводы Головин и Глебов заняли у промышленника в казну 300 пудов хлеба, а затем конфисковали соляной промысел и пашню.

После этого в 1641 году Хабаров перебирается на устье реки Киренги, где основывает мельницу, однако в 1643 году после очередного конфликта с Головиным ее конфисковывают, а самого Хабарова заключают в тюрьму в Якутском остроге, где он провел два года.

Экспедиции в Приамурье до Хабарова

Выйдя на свободу, Хабаров продолжил заниматься предпринимательством, а также начал интересоваться освоением Амурских земель. По некоторым данным он был лично знаком с казацким атаманом Максимом Перфильевым, организовавшим в 1638 (по другой версии – 1636) году поход в Даурские земли. В ходе экспедиции ему удалось собрать информацию о путях на реку Шилку и Амур. В 1640 году по маршруту Перфильева прошел Еналей Бахтияров, которому было поручено найти «проход в Китайское государство». Несмотря на то, что ему удалось продвинуться существенно дальше Перфильева, добраться до Шилки экспедиция так и не смогла.

Тем не менее информация, добытая Бахтияровым, вызвала существенный интерес в Якутске и привела к организации в 1643 году масштабной экспедиции Василия Пояркова . В его отряд вошли 133 человека с пищалями и пушкой со 100 ядрами. 16 июля экспедиция выдвинулась из Якутска, чтобы затем через реку Алдан и ее приток Гонам выйти к Амуру. С самого начала экспедиция столкнулась с трудностями: на Алдане судам пришлось плыть против течения, затем волоком преодолевать пороги на Гонаме, кроме этого в пути перевернулось судно с боеприпасами. В результате Поярков принял решение оставить часть отряда на зимовье, а самому с 90 людьми налегке отправиться к Амуру сушей. Зимой 1643-1644 годов Поярков сумел приблизиться к Амуру, однако здесь у него произошел конфликт с местным населением – даурами. Дауры осадили отряд Пояркова в срубленном им небольшом остроге. Несмотря на численный перевес, они не смогли добиться военного успеха, однако вынудили людей Пояркова прибегнуть к каннибализму – из-за недостатка пищи они съели тела погибших в боях дауров, что сильно осложнило дальнейшие контакты с местным населением.

В 1644 году, соединившись с пришедшими с гонамского зимовья членами экспедиции, Поярков начал сплав вниз по Амуру. Дауры по-прежнему проявляли враждебность к экспедиции, не давая судам приблизиться к берегу, кроме того, в ходе путешествия произошел конфликт с еще одним местным народом, дючерами, которые истребили разведывательный отряд из 20 казаков. Более доброжелательно к путешественникам отнеслись проживающие близи устья Амура дючеры, Пояркову даже удалось собрать с них ясак. После очередной сложной зимовки, он принял решение возвращаться в Якутск через Охотское море, однако добраться туда ему удалось только в 1646 году.

Амурский поход Хабарова

Несмотря на достаточно скромные итоги, экспедиция Пояркова вызвала всплеск интереса к открытым землям. Хабаров выступил с инициативой новой экспедиции на Амур, однако реализовать свою идею он смог только в 1649 году, после того как Петра Головина сменил на посту якутского воеводы Дмитрий Францбеков.

В отряд Хабарова первоначально вошли 70 человек, которым Францибеков согласился предоставить оружие в долг. Отряду удалось через реку Олёкму добраться до укрепленного городка даурского князька Албазы. Осенью 1650 года после прибытия из Якутска подкрепления, за которым отправился сам Хабаров, отряду удалось взять город. После этого отряд Хабарова отправился вниз по Амуру, приводя в покорность местное население. В это время им был составлен «Чертеж реке Амуру» - первая русская и европейская карта Приамурья. Преодолев более полтора тысяч километров, в конце 1651 года Хабаров принял решение остаться на зимовье в землях ачанов, вблизи современного Комсомольска-на Амуре.

Бой у Ачанского острога

В октябре 1651 года зимовье подверглось нападению объединенного отряда ачанов и дючеров численностью около 800 человек. Атака была отбита, после чего было принято решение укрепиться на зимовье, в результате на его месте появился Ачанский острог. В марте 1652 года к острогу подступило войско маньчжуров, к которым за помощью обратились ачаны и дючеры. Маньчжурский отряд насчитывал 600 воинов, вооруженных холодным оружием, кроме того, в их распоряжении имелось 6 легких пушек и около 30 пищалей. Позднее к маньчжурам присоединились еще около полутора тысяч ачанов и дючеров. Гарнизон же острога насчитывал около 200 человек.

Нападение оказалось внезапным для защитников крепости, некоторым казакам, ночевавшим за ее пределами, пришлось спешно забираться внутрь, перелезая через стены острога. В течение дня продолжалась перестрелка, вечером осаждавшие вплотную приблизились к стенам крепости, рассчитывая ворваться внутрь через образовавшийся после артподготовки пролом. Защитникам острога удалось разгадать их замысел, атака маньчжуров была встречена плотным ружейно-пушечным огнем и захлебнулась. После отступления противника Хабаров организовал вылазку, в которой приняли участие три четверти гарнизона крепости. В ходе рукопашной схватки казакам удалось обратить маньчжуров в бегство, захватив вражеские знамена, вооружение и фураж.

Бунт Степана Полякова и суд в Москве

Несмотря на победу в сражении, Хабаров, опасаясь подхода более крупных сил, принял решение отплыть вверх по Амуру. Здесь он встретил отряд Третьяка Чечигина, возвращавшегося из Якутска с грузом пороха и свинца. Выяснилось, что Чечигин послал вперед небольшой разведывательный отряд под руководством Ивана Нагибы, который разминулся с Хабаровым. Казаки собрались отправиться на поиски пропавших товарищей, однако Хабаров принял решение отправиться дальше вверх по течению реки. Это решение стало «последней каплей» для казаков, многие из которых были недовольны своим предводителем. В начале августа 113 казаков и служилых людей под предводительством Степана Полякова отказались подчиняться Хабарову и покинули отряд, отплыв вниз по Амуру в земли гиляков.

Здесь бунтовщики построили свой острог и занялись подчинением местных племен. Однако 30 сентября к ним прибыл Хабаров с отрядом, велев строить зимовку поблизости. Отряд Хабарова взял поселение в осаду, начав обстреливать из пушек. После того как 12 бунтовщиков, пойманные за стенами острога, были убиты, Поляков принял решение сдаться Хабарову под гарантии неприкосновенности с его стороны. Несмотря на обещания, Хабаров подверг бунтовщиков телесным наказаниям, а руководителей бунта, в том числе Полякова, посадил под арест. В феврале 1653 года острог по его приказу был сожжен.

В августе 1653 года на Амур прибыл московский посланник Дмитрий Зиновьев, которому царь поручил провести инспекцию Приамурья. Помимо основной своей задачи Зиновьеву пришлось разбираться в случившемся конфликте. Показания сторон кардинальным образом отличались друг от друга. Хабаров в своих «отписках», посланных в Якутск еще в 1652 году, обвинял Полякова в воровстве царской казны, а также пушек и боеприпасов, выданных казакам. По словам Хабарова, бунтовщики также отговаривали дауров возить ему ясак, и в целом чинили всяческие препятствия в освоении Приамурья. Среди прочего Хабаров утверждал также, что из-за бунта ему пришлось задержать на Амуре посольство, посланное из Якутска в Китай.

В свою очередь бунтовщики подали Зиновьеву несколько челобитных, в которых излагали свои претензии к Хабарову. По их версии, в своих письмах в Якутск он сознательно преувеличивал богатства Приамурья. Кроме этого, по их словам, Хабаров запрещал участникам похода основывать постоянные поселения, сосредоточив все усилия на собирании ясака с местного населения. Сам сбор, отмечали бунтовщики, проходил в жесткой форме, и именно грубая политика Хабарова, по их мнению, вынудила местных обратиться за помощью к маньчжурам, с которыми до этого они были во враждебных отношениях. Звучали и другие обвинения в адрес Хабарова. По словам Полякова, он присвоил себе выданную в поход «казну», а кроме этого, тратил выданное зерно на производство спиртного, что было запрещено законом в то время. С помощью алкоголя он, сообщал Поляков, закабалил почти всех участников похода. Кроме того, в вину Хабарову ставилось то, что он не сумел должным образом подготовиться к обороне Ачанского острога, в частности, не подготовил место для пушки, из-за чего она не могла обстреливать противников, находившихся снаружи крепости.

После скоротечного расследования Зиновьев велел арестовать Хабарова. Его имущество было конфисковано, а его самого под охраной отправили в Москву для дальнейшего разбирательства. Вместе с Хабаровым в столицу отправились и несколько бунтовщиков. Арестанты прибыли в Москву в декабре 1654 года. В ходе судебного процесса некоторые обвинения в адрес Хабарова, вроде закабаления участников похода, подтвердились и бунтовщики были оправданы. Хабаров, однако, также не был наказан, но правительство запретило ему появляться в Амурских землях. Хабаров после этого подал жалобу на действия Зиновьева, прося компенсировать ему стоимость конфискованного имущества. Суд вынес решение в пользу Хабарова, однако выплачивать компенсацию ему отказался, вместо этого обязав расплатиться по старым долгам, которых насчиталось более чем на 5 тыс. рублей.

Дальнейшая судьба

В 1655 году Хабаров подал челобитную царю, в которой перечислял свои заслуги в освоении Сибири и просил выплатить ему жалование за 20 лет. В выплате ему было отказано, однако в уважении заслуг ему присвоили чин «сына боярского» и отправили в Усть-Кутский острог управлять Усть-Кутской волостью.

На этой должности Хабаров оставался почти до самой смерти. За это время ему так не удалось расплатиться по долгам, после долгих препирательств с местными воеводами его обязали перечислять в казну каждый год 1,5 тыс. пудов зерна. После 1667 года он попробовал добиться у Тобольского воеводы разрешения вновь отправиться на Амур, однако тот отослал его в Казанский приказ в Москву. Завещав все свое имущество монастырю, Хабаров отправился в столицу. Точный ответ на ходатайство Хабарова неизвестен, однако большинство исследователей сходятся на том, что он получил отказ, после чего возвратился в Сибирь, где вскоре скончался.

Местонахождение могилы Хабарова точно не определено. По одной версии, он похоронен в Братске, по другой – в Киренске.

Оценки деятельности

Личность Хабарова вызывает споры среди исследователей. Апологеты первопроходца называют его одним из крупнейших исследователей Дальнего Востока, акцентируя внимание на высоких деловых качествах Хабарова, его целеустремленности и деловой хватке. Критики подчеркивают присущую ему жесткость и жажду наживы. Борис Полевой отмечал, что Хабаров «был человеком, явно опередившим свое время». По мнению ученого, он в «феодальное» время вел себя скорее как «капиталист периода начального накопления капитала».

Также неоднозначно оценивают и вклад Хабарова в освоение Дальнего Востока. Ряд ученых подчеркивают, что Хабаров первым занялся земледелием и солеварением в бассейне Лены. Создание солеварен способствовало развитию Усть-Кутского острога, из которого затем вырос город Усть-Кут. Амурский поход Хабарова также предстает одним из важнейших этапов освоения Дальнего Востока. С другой стороны, ряд критически настроенных исследователей подчеркивает, что жесткая политика первопроходца вынудила местное население объединиться с маньчжурами и выступить против России единым фронтом, что сильно затруднило колонизацию Приамурья.

Память

В честь Хабарова назван город Хабаровск. Кроме этого, имя первопроходца носят улицы в Москве, Хабаровскe, Якутске, Харькове, Братске, Усть-Куте, Оренбургe, Чите и ряде других городов. В Хабаровске и Великом Устюге установлены памятники Хабарову.