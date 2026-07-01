ХАБАЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

Из дворян Новгородской губернии. 12.8.1875 после окончания 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии поступил в Павловское военное училище. 19.8.1875 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 16.4.1878 окончил училище и произведен в сотники с назначением в конно-артиллерийскую № 1 батарею Терского казачьего войска. 7.5.1879 переведен в 2-ю конно-артиллерийскую батарею Терского казачьего войска. 12.10.1879 переведен в 20-ю артиллерийскую бригаду с переименованием в подпоручики. 20.12.1879 произведен в поручики. 31.1.1881 прикомандирован к артиллерии Закаспийского края и назначен заведующим артиллерийской командой и складом в Александровском форте. 21.8.1882 прикомандирован к Гунибской крепостной артиллерии и назначен помощником заведующего крепостной учебной командой. 5.10.1883 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 21.3.1886 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 27.3.1886 окончил академию по 1-му разряду и назначен на службу в Петербургский военный округ. 28.5.1886 прикомандирован к штабу войск гвардии и Петербургского военного округа. 15.11.1886 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 25.11.1886 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 24.4.1888 произведен в капитаны. 21.5.1890 назначен обер-офицером для поручений при штабе Гвардейского корпуса. 6.12.1894 произведен в подполковники. 16.6.1895 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе Гвардейского корпуса. 6.12.1898 произведен в полковники. 21.3.1900 отчислен от должности с прикомандированием к Павловскому военному училищу для преподавания военных наук. 22.3.1901 назначен инспектором классов Николаевского кавалерийского училища. 02.10.1903 назначен и. д. начальника Московского военного училища. 6.12.1904 произведен в генерал-майоры (со старшинством первоначально с 31.5.1907, установлено 13.6.1907, затем с 6.12.1906, установлено 19.3.1908). 27.4.1905 назначен начальником Павловского военного училища. 6.12.1910 произведен генерал-лейтенанты (старшинство с 6.12.1912). 24.1.1914 назначен военным губернатором и командующим войсками Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. 13.6.1916 назначен главным начальником Петроградского военного округа. 6.2.1917 назначен командующим войсками Петроградского военного округа. В конце февраля 1917 г. принимал меры для ликвидации беспорядков. 27.2.1917 пытался остановить начавшееся вооруженное восстание, посылая против восставших сборные войсковые отряды из расквартированных в Петрограде частей 28.3.1917 арестован в здании Адмиралтейства. 2.3.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа оставаясь под стражей. 20.6.1917 Чрезвычайной следственной комиссией было возбуждено предварительно следствие о действиях Х., но в качестве обвиняемого он не привлекался. 24.10.1917 следственное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. 11.11.1917 по прошению уволен со службы с мундиром и пенсией. В 1919 г. выехал на Юг России. 1.3.1920 эвакуировался из Новороссийска в Салоники. Скончался в Американском госпитале.

Жена (2-я): дворянка Вера Васильевна (урожденная Рулина). Дети (от 1-го брака): Наталья (род. 1.8.1886).