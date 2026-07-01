ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА

ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА - русский художественный промысел, сложившийся в Подмосковье (в селе Гжель и его ок­ре­ст­но­стях) в XVIII веке.

В пе­ри­од рас­цве­та (1770-1780-е годы) на не­сколь­ких за­во­дах про­из­во­ди­лась май­о­ли­ка с мно­го­цвет­ной рос­пи­сью по бе­лой эма­ли: суп­ни­цы, круж­ки, та­рел­ки, блю­да, кув­ши­ны и др. Гжельская керамика сла­ви­лась фи­гур­ны­ми квас­ни­ка­ми, кум­га­на­ми, чай­ни­ка­ми, крын­ка­ми. С начала XIX века гжель­ские за­во­ды пе­ре­шли на из­де­лия из фар­фо­ра, фа­ян­са и по­лу­фа­ян­са; осо­бый ус­пех про­мыс­лу при­нёс по­лу­фа­янс (из­де­лия за­во­да Те­ре­хо­вых и Ки­се­лё­ва, т. н. брон­зо­вый то­вар с зо­ло­ти­стой люс­т­ро­вой ор­на­мен­таль­ной рос­пи­сью). В 1830-1840-х годах на фар­фо­ро­вых за­во­дах Гже­ли (в этот пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ло около 50 за­во­дов и 40 жи­во­пис­ных мас­тер­ских) соз­да­ва­лись са­мо­быт­ные про­из­ве­де­ния, от­ли­чаю­щие­ся кон­тра­ст­но­стью цве­та, яр­кой лу­боч­ной трак­тов­кой изо­бра­зительных мо­ти­вов в рос­пи­си и ма­лой пла­сти­ке. Си­няя де­ко­ра­тив­ная рос­пись, ук­ра­шав­шая по­лу­фа­ян­со­вые пред­ме­ты, по­слу­жи­ла про­то­ти­пом для под­гла­зур­ной жи­во­пи­си на фар­фо­ре XX века.

В начале XX века про­мы­сел при­шёл в упа­док, его воз­ро­ж­де­ние на­ча­лось в 1944 году, ко­гда к на­уч­но-экс­пе­риментальной ра­бо­те при­сту­пи­ли спе­циа­лист по русской ке­ра­ми­ке А.Б. Сал­ты­ков и ху­дож­ни­ца Н.И. Бес­са­ра­бо­ва. Ими бы­ла вос­ста­нов­ле­на сво­бод­ная кис­те­вая рос­пись, об­нов­ле­ны тра­диционные фор­мы, най­де­ны но­вые воз­мож­но­сти искусства фар­фо­ра. В 1972 году на ба­зе слив­ших­ся мел­ких за­во­дов воз­ник­ло про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «Гжель» (позд­нее пре­об­ра­зо­ва­но в ЗАО «Объ­е­ди­не­ние Гжель») - 6 са­мо­сто­ятельных пред­при­ятий, вы­пус­каю­щих фар­фор, май­о­ли­ку и из­раз­цы в народных тра­ди­ци­ях (ху­дож­ни­ки Л.П. Аза­ро­ва, Т.С. Ду­на­шо­ва и др.).

Иллюстрации:

Гжель­ская ке­ра­ми­ка. Квас­ник с над­гла­зур­ной по­ли­хром­ной рос­пи­сью. XVIII век. Му­зей-усадь­ба Кус­ко­во. Архив БРЭ.

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