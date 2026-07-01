ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА
ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА - русский художественный промысел, сложившийся в Подмосковье (в селе Гжель и его окрестностях) в XVIII веке.
В период расцвета (1770-1780-е годы) на нескольких заводах производилась майолика с многоцветной росписью по белой эмали: супницы, кружки, тарелки, блюда, кувшины и др. Гжельская керамика славилась фигурными квасниками, кумганами, чайниками, крынками. С начала XIX века гжельские заводы перешли на изделия из фарфора, фаянса и полуфаянса; особый успех промыслу принёс полуфаянс (изделия завода Тереховых и Киселёва, т. н. бронзовый товар с золотистой люстровой орнаментальной росписью). В 1830-1840-х годах на фарфоровых заводах Гжели (в этот период существовало около 50 заводов и 40 живописных мастерских) создавались самобытные произведения, отличающиеся контрастностью цвета, яркой лубочной трактовкой изобразительных мотивов в росписи и малой пластике. Синяя декоративная роспись, украшавшая полуфаянсовые предметы, послужила прототипом для подглазурной живописи на фарфоре XX века.
В начале XX века промысел пришёл в упадок, его возрождение началось в 1944 году, когда к научно-экспериментальной работе приступили специалист по русской керамике А.Б. Салтыков и художница Н.И. Бессарабова. Ими была восстановлена свободная кистевая роспись, обновлены традиционные формы, найдены новые возможности искусства фарфора. В 1972 году на базе слившихся мелких заводов возникло производственное объединение «Гжель» (позднее преобразовано в ЗАО «Объединение Гжель») - 6 самостоятельных предприятий, выпускающих фарфор, майолику и изразцы в народных традициях (художники Л.П. Азарова, Т.С. Дунашова и др.).
Иллюстрации:
Гжельская керамика. Квасник с надглазурной полихромной росписью. XVIII век. Музей-усадьба Кусково. Архив БРЭ.