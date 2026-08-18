ГЮЗЕЛЕВ НИКОЛА

ГЮЗЕЛЕВ НИКОЛА - болгарский певец.

Уче­ник Х. Брым­ба­ро­ва, И. Йо­си­фо­ва. Со­лист Со­фий­ской опе­ры (с 1960 года). Ис­пол­ня­ет многие пар­тии русского ре­пер­туа­ра, сре­ди ко­то­рых: Бо­рис Го­ду­нов и Пи­мен; До­си­фей («Бо­рис Го­ду­нов», «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Князь Игорь и Вла­ди­мир Га­лиц­кий («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Ку­ту­зов («Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва), основные ба­со­вые пар­тии в опе­рах В.А. Мо­цар­та , Дж. Рос­си­ни, Дж. Вер­ди (зна­ме­ни­та его ин­тер­пре­та­ция пар­тии Фи­лип­па II из опе­ры «Дон Кар­лос»). Пел на круп­ней­ших ми­ро­вых опер­ных сце­нах, га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР и Рос­сии (не­од­но­крат­но, с 1965 года). Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей - ком­пакт-дис­ки с русской и болгарской пра­во­слав­ной му­зы­кой.