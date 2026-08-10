ГЮЙГЕНС КОНСТАНТЕЙН
ГЮЙГЕНС (Хёйгенс) КОНСТАНТЕЙН - нидерландский поэт, дипломат.
Отец Х. Гюйгенса. Окончил Лейденский университет (1617). Находился на службе у принцев Оранского дома. Сторонник кальвинизма. Состоял в переписке с Р. Декартом, П. Корнелем, Ж.Л.Г. де Бальзаком. Писал на латинском (с 1607 года), французском (с 1612 года), нидерландском (с 1617 года), английском, итальянском, испанском языках.
Поэзия Гюйгенса связана с традицией маньеризма. Автор сонетов, песен, од, эпиграмм; цикла поэтических зарисовок «Назидательные картинки» («Zedeprinten», 1624, русский перевод 2002); автобиографических поэм, в том числе «Дела и дни» («Dagh-werk», 1638). Гюйгенс создал первую в Нидерландах семейную хронику в прозе «Юность Константейна Гюйгенса, описанная им самим» («De jeugd van Constantÿn Huygens, door hemzelf beschreven», 1631). На русском языке переводился с 1844 года.
Сочинения:
Nederlandse gedichten 1614-1625. Den Haag, 2001. Vol. 1-2.