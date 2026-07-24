Гюрсель, Джемаль

Гюрсе`ль (тур. Gürsel), Джемаль (13.10.1895, Эрзурум — 14.09.1966, Анкара) — турецкий военный и государственный деятель, 4-й президент Турции (1961—1966). Родился в семье османского офицера. Получил образование в стамбульской военной школе Кулели. Во время Первой мировой войны участвовал в Дарданелльской операции под руковод­ством М. Кемаля Ататюрка, затем воевал в Палестине и Сирии (1917), несколько лет пробыл в британском плену (1918—1920). После возвращения в Турцию примкнул к освободительному движению во главе с Ататюрком, участвовал во всех крупных сражениях на западном фронте во время Войны за независимость Турции 1919—1922. В 1929 закончил военную академию, в 1940 получил звание полковника, в 1946 — бригадного генерала, в 1957 — генерала армии, с 1958 командующий сухопутными вооруженными силами. В 1960 Г. подал в отставку, выразив несогласие с политикой правитель­ства А. Мендереса, использовавшего армию для подавления студенче­ских протестов. Организаторы государственного переворота 27 мая 1960 выбрали Г. своим лидером, он возглавил Турцию с широчайшими полномочиями председателя Комитета национального единства (КНЕ), премьер-министра и министра обороны. Г. способствовал изгнанию из КНЕ сторонников ультрарадикальных реформ во главе с А. Тюркешем, усилил взаимодействие со странами Запада, Ближнего Востока и СССР, ввел систему пятилетних планов, способствовавших выходу страны из экономического кризиса. Принятая при Г. конституция (1961) считается самой либеральной в истории Турции.