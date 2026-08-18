ГЮРСЕЛЬ ДЖЕМАЛЬ

ГЮРСЕЛЬ ДЖЕМАЛЬ - турецкий государственный и военный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье офи­це­ра. С 1915 года на во­енной служ­бе. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны вое­вал в Си­рии и Егип­те; был взят в плен (1916). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния (1918) при­нял уча­стие в ос­во­бо­дительной борь­бе про­тив анг­ло-греческой ок­ку­па­ции. В 1929 году окон­чил во­енное училище.

За­ни­мал ко­манд­ные долж­но­сти в Во­оруженных си­лах Турецкой Рес­пуб­ли­ки. Ге­не­рал (1957), ко­мандующий Су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми (1958). В 1960 году вы­ра­зил не­со­гла­сие с по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва А. Мен­де­ре­са и по­дал в от­став­ку.

Гюрсель под­дер­жал во­енный пе­ре­во­рот 27.5.1960 года и воз­гла­вил при­шед­ший к вла­сти Комитет национального един­ст­ва. До кон­ца октября 1961 года был од­но­вре­мен­но гла­вой государства и пра­ви­тель­ст­ва, а так­же ко­мандующим Воо­руженными си­ла­ми. С но­ября 1961 года пре­зи­дент Турецкой Рес­пуб­ли­ки. Вви­ду тя­жёлой бо­лез­ни дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти пар­ла­мен­том (28.3.1966 года).