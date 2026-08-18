ГЮРСЕЛЬ ДЖЕМАЛЬ
ГЮРСЕЛЬ ДЖЕМАЛЬ - турецкий государственный и военный деятель.
Родился в семье офицера. С 1915 года на военной службе. В годы 1-й мировой войны воевал в Сирии и Египте; был взят в плен (1916). После освобождения (1918) принял участие в освободительной борьбе против англо-греческой оккупации. В 1929 году окончил военное училище.
Занимал командные должности в Вооруженных силах Турецкой Республики. Генерал (1957), командующий Сухопутными войсками (1958). В 1960 году выразил несогласие с политикой правительства А. Мендереса и подал в отставку.
Гюрсель поддержал военный переворот 27.5.1960 года и возглавил пришедший к власти Комитет национального единства. До конца октября 1961 года был одновременно главой государства и правительства, а также командующим Вооруженными силами. С ноября 1961 года президент Турецкой Республики. Ввиду тяжёлой болезни досрочно освобождён от должности парламентом (28.3.1966 года).