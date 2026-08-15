ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР 1813

ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР 1813 года - мирный договор между Российской империей и Персией, завершивший русско-персидскую войну 1804-1813 годов.

Под­пи­сан 12(24) октября в уро­чи­ще Гю­ли­стан в Ка­ра­ба­хе, со сто­ро­ны Рос­сии - генералом Н.Ф. Рти­ще­вым, со сто­ро­ны Пер­сии - со­вет­ни­ком тай­ных дел персидского дво­ра Мир­зой Абул-Ха­сан-ха­ном. Во вре­мя на­чав­ших­ся в октябре 1812 года русско-пер­сидских пе­ре­го­во­ров Пер­сия по­тре­бо­ва­ла от­тор­же­ния от Российской им­пе­рии все­го За­кав­ка­зья, а за­тем про­дол­жи­ла во­енные дей­ст­вия, пре­рвав пе­ре­го­во­ры. Од­на­ко её во­енные не­уда­чи, за­клю­че­ние Бу­ха­ре­ст­ско­го ми­ра 1812 года ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, ос­ла­бив­ше­го по­зи­ции Пер­сии, по­бе­да Рос­сии в Отечественной вой­не 1812 года по­бу­ди­ли Пер­сию во­зоб­но­вить пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем пе­ре­ми­рия, а за­тем Гюлистанского мира.

Со­глас­но до­го­во­ру, к Российской им­пе­рии от­хо­ди­ли Ка­ра­бах­ское, Гянд­жин­ское, Ше­кин­ское, Шир­ван­ское, Дер­бент­ское, Ку­бин­ское, Ба­кин­ское и Та­лыш­ское хан­ст­ва, а так­же Да­ге­стан, Гру­зия, Мег­ре­лия и Аб­ха­зия. Рос­сия по­лу­чи­ла ис­клю­чительное пра­во иметь на Кас­пий­ском море во­енный флот. Пер­сия обя­за­лась вер­нуть всех российских плен­ных. Куп­цам обе­их стран пре­дос­тав­ля­лось пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли на тер­ри­то­рии дру­гой сто­ро­ны, вво­дил­ся 5%-ный по­шлин­ный сбор. Гюлистанский мир ра­ти­фи­ци­ро­ван Фетх-Али-ша­хом в ап­ре­ле, императором Алек­сан­дром I - в мае 1814 года. Опуб­ли­ко­ван 7(19).8.1818 года. Пер­сия при под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии на­стаи­ва­ла на пе­ре­смот­ре ус­ло­вий Гблистанского мира и воз­вра­ще­нии под власть ша­ха Восточного Кав­ка­за, а в 1826 году на­ча­ла вой­ну про­тив Российской им­пе­рии, за­кон­чив­шую­ся по­бе­дой Рос­сии и под­пи­са­ни­ем Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 года, под­твер­див­ше­го ус­ло­вия Гюлистанского мира.

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