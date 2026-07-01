Гюльденштедт, Иоганн Антон

Гюльденште`дт (нем. Güldenstädt), Иоганн Антон (26.04[07.05].1745, Рига — 23.03[03.04].1781, Санкт-Петербург) — естествоиспытатель, путешественник. Из прибалтийских немцев на русской службе. Учился медицине во Франкфурте-на-Одере. Докторскую степень получил в 1767 в Берлине. В 1768 по приглашению Петербургской академии наук приехал в Россию. Адъюнкт по натуральной истории (1769), профессор (1771), академик Петербургской академии наук (1774). Участ­вовал в экспедициях Академии наук 1768—1774, возглавлял 2-ю Астраханскую экспедицию, в ходе которой обследовал Сев. Кавказ и Грузию. Экспедиция посетила районы, заселенные терскими казаками, кумыками, чеченцами, ингушами, побывала в Малой Кабарде, Осетии, Кахетии, южных и западных районах Грузии. Были исследованы нефтяные месторождения и минеральные источники в Центральном Предкавказье. На минеральных источниках Г. провел ряд медицинских экспериментов; составил по­дробные описания флоры и фауны по маршруту экспедиции; осуществил сбор лингвистических данных, составил словари полутора десятков языков местных народов. На обратном пути Г. совершил объезд Большой Кабарды, проехал Пятигорье и земли вдоль Кумы . Из устья Дона намеревался проехать в Крым, но условия военного времени помешали осуществлению этого плана. В марте 1775 возвратился в Петербург. Не успев издать описания своих путешествий, умер от тифа, заразившись при лечении обитателей своего дома. Президент Императорского вольного экономического общества (1780—1781).