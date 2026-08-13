ГЮГО ВИКТОР МАРИ

ГЮГО ВИКТОР МАРИ - французский писатель, поэт .

Ро­дил­ся в се­мье на­по­ле­о­нов­ско­го ге­не­ра­ла, вос­пи­ты­вал­ся ма­те­рью-роя­ли­ст­кой. Дет­ст­во про­вёл в Мар­се­ле, на острове Кор­си­ка, на острове Эль­ба (Ита­лия); по­се­щал кол­ледж в Мад­ри­де, с 1817 года учил­ся в Па­ри­же в ли­цее Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го, где на­чал пе­ре­во­дить и пи­сать сти­хи (в том числе оды в сти­ле клас­си­циз­ма). В 1819-1821 годах по­се­щал литературный кру­жок «Се­накль» Ш. Но­дье при библиотеке «Ар­се­нал», ре­дак­ти­ро­вал журнал «Conservateur litté­rai­re», был дру­жен с А.В. де Ви­ньи, А. Ла­мар­ти­ном, Ш.О. Сент-Бё­вом и др. Cборник сти­хов «Оды и раз­ные сти­хо­тво­ре­ния» («Odes et poésies diver­ses», 1822) был вы­со­ко оце­нён Лю­до­ви­ком XVIII, ко­то­рый на­зна­чил Гюго пен­сию. В сборнике «Оды и бал­ла­ды» («Odes et balla­des», 1826) Гюго пред­при­нял по­пыт­ку урав­нять в литературных пра­вах «бла­го­род­ную» оду и «про­сто­на­род­ную» бал­ла­ду во­пре­ки клас­си­ци­стической тра­ди­ции раз­де­ле­ния «вы­со­ких» и «низ­ких» жан­ров; сборник «Вос­точ­ные мо­ти­вы» («Les orientales», 1829, русский перевод 1914) от­ме­чен экс­пе­ри­мен­та­ми в об­лас­ти мет­ри­ки и стро­фи­ки.

В пре­ди­сло­вии к дра­ме «Кром­вель» («Cromwell», 1827, русский перевод 1915) Гюго, во мно­гом опи­ра­ясь на идеи Стен­да­ля, из­ло­жил прин­ци­пы дра­ма­тур­гии ро­ман­тиз­ма (от­вер­же­ние клас­си­ци­стических пра­вил, про­воз­гла­ше­ние сво­бо­ды ху­дожественного твор­че­ст­ва, от­стаи­ва­ние не­раз­дель­но­сти ко­ми­че­ско­го и тра­ги­че­ско­го в ду­хе пьес У. Шек­спи­ра). Пер­вой по­пыт­кой реа­ли­за­ции но­вых прин­ци­пов ста­ла по­ста­нов­ка дра­мы «Эр­на­ни» («Hernani», 1829, поставлена в феврале 1830 года; русский перевод 1830; од­но­именная опе­ра Дж. Вер­ди, поставлена в 1844 году), со­про­во­ж­дав­шая­ся бур­ны­ми спо­ра­ми. По­сле­дую­щие дра­мы Гюго за­кре­пи­ли по­бе­ду ро­ман­ти­ков над по­бор­ни­ка­ми клас­си­ци­стического искусства: «Ма­ри­он Де­лорм» («Ma­rion de Lorme», 1831, поставлена в 1831 году; русский перевод 1873), «Ко­роль за­бав­ля­ет­ся» («Le roi s’amuse», 1832; русский перевод 1887; опе­ра Дж. Вер­ди «Ри­го­лет­то», поставлена в 1851 году), «Лук­ре­ция Борд­жиа» («Lucrèce Bor­gia», 1833), «Рюи Блаз» («Ruy Blas», 1838, русский перевод 1868), «Бург­гра­фы» («Les Bur­g­raves», 1843, русский перевод 1844) и дру­гие. Пер­вые по­вес­ти Гюго «Ган Ис­лан­дец» («Han d’Islande», 1823, русский перевод 1833) и «Бюг Жар­галь» («Bug Jargal», 1826, русский перевод 1887) - в ду­хе го­ти­че­ско­го ро­ма­на. В спо­ре с го­тической тра­ди­ци­ей Гюго уси­лил пси­хо­ло­гическую об­ри­сов­ку ха­рак­те­ров - в по­вес­ти «По­след­ний день при­го­во­рён­но­го к смер­ти» («Dernier jour d’un con­damné», 1829, русский перевод 1830), на­пи­сан­ной в фор­ме днев­ни­ка, и осо­бен­но в по­лу­чив­шем ми­ро­вую из­вест­ность ро­ма­не «Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри» («Notre-Dame de Paris», 1831; сокращенный русский перевод 1831-1832 годы, пол­ный - 1862; опер­ное либ­рет­то Гюго «Эс­ме­раль­да»; опе­ра А.С. Дар­го­мыж­ско­го «Эс­ме­раль­да», поставлен в 1847 году).

В начале 1830-х годов Гюго при­знан глав­ной фи­гу­рой французского ро­ман­тиз­ма, его сла­ва уп­ро­чи­лась по­сле вы­хо­да в свет по­этических сборников «Осен­ние ли­стья» («Les feuilles d’automne», 1831, русский перевод 1832), «Пес­ни су­ме­рек» («Les chants du crépuscu­le», 1835, русский перевод 1837), «Внут­рен­ние го­ло­са» («Les voix intérieures», 1837, русский перевод 1838), «Лу­чи и те­ни» («Les rayons et les ombres», 1840, русский перевод 1841). В 1841 году из­бран во Французскую ака­де­мию; ко­ро­лев­ским ука­зом ему бы­ло при­свое­но зва­ние пэ­ра Фран­ции (1845); в 1849 Гюго пред­се­да­тель­ст­во­вал на Кон­грес­се ми­ра в Па­ри­же. По­сле государственного пе­ре­во­ро­та в 1851 году уча­ст­во­вал в рес­пуб­ли­кан­ском Комитете со­про­тив­ле­ния, жил в из­гна­нии с 1852 по 1870 год (Брюс­сель; английские остро­ва Джер­си и Герн­си в проливе Ла- Манш). В эми­гра­ции бы­ли на­пи­са­ны на­прав­лен­ные про­тив императора На­по­ле­о­на III са­ти­рические книги «Ис­то­рия од­но­го пре­сту­п­ле­ния» («His­toire d’un crime», vol. 1-2, 1877-1878 годы, русский перевод 1878), пам­флет «На­по­ле­он Ма­лый» («Napoléon le Petit», 1852, русский перевод 1902), а так­же по­этические сборники «Воз­мез­дия» («Les châtiments», 1853), «Со­зер­ца­ния» («Les contempla­tions», 1856) и др. В ро­ма­не «От­вер­жен­ные» («Les Miséra­bles», 1862, русский перевод 1862) Гюго, со­еди­нив аван­тюр­ный сю­жет и сен­ти­мен­та­ли­ст­скую па­те­ти­ку, раз­вив ро­ман­тич. мо­ти­вы (не­от­вра­ти­мость судь­бы, про­ти­во­стоя­ние ге­роя и тол­пы и т. д.), пред­ста­вил ши­ро­кую кар­ти­ну жиз­ни франц. об­ще­ст­ва в 1-й тре­ти 19 в. и про­дол­жил за­яв­лен­ную в ран­них со­чи­не­ни­ях («Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри» и др.) те­му со­чув­ст­вия к «ма­лень­ким лю­дям». В ро­ма­не «Тру­же­ни­ки мо­ря» («Les travailleurs de la mer», 1866, рус. пер. 1866) Г. в ро­ман­тич. клю­че про­ти­во­пос­та­вил че­ло­ве­ка и при­ро­ду, рас­ска­зав о ге­ро­ях, су­мев­ших по­бе­дить мор­скую сти­хию. В ро­ма­не «Че­ло­век, ко­то­рый сме­ёт­ся» («L’homme qui rit», 1869, рус. пер. 1869) Г., пе­ре­не­ся ме­сто дей­ст­вия в Анг­лию 18 в., вос­поль­зо­вал­ся приё­мом гро­те­ска, что­бы опи­сать веч­ную борь­бу доб­ро­го и зло­го на­чал в ми­ре и в че­ло­ве­че­ских ду­шах. Г. вер­нул­ся во Фран­цию по­сле про­воз­гла­ше­ния Треть­ей рес­пуб­ли­ки (1870); в 1871 был из­бран де­пу­та­том Нац. со­б­ра­ния. Во вре­мя Па­риж­ской ком­му­ны 1871 под­дер­жи­вал ком­му­на­ров, позд­нее, став се­на­то­ром (1876), тре­бо­вал их ам­ни­стии. Те­ма «ве­ли­че­ст­вен­ной и че­ло­веч­ной» ре­во­лю­ции на­шла от­ра­же­ние в сб. сти­хов «Гроз­ный год» («L’année terrible», 1872), ро­ма­не «Де­вя­но­сто тре­тий год» («Quatre-vingt-treize», 1874, русский перевод 1874). Ав­тор книг «Ис­кус­ст­во быть де­дом» («L’art d’être grand-pére», 1877), «Че­ты­ре вет­ра ду­ха» («Les quatre vents de l’esprit», 1881), а так­же эпо­пеи «Ле­ген­да ве­ков» («La légende des siècles», vol. 1-3, 1859-1883 годы), в ко­то­рой судь­ба че­ло­ве­че­ст­ва ос­мыс­ли­ва­лась сквозь приз­му пре­да­ний из различных куль­тур.

В Рос­сии Гюго из­вес­тен в пер­вую оче­редь как ро­ма­нист, то­гда как во французской куль­ту­ре он вос­при­ни­ма­ет­ся пре­ж­де все­го как по­эт; его твор­че­ст­во ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на ев­ропейский ро­ман­тизм и сим­во­лизм, ро­ма­ны Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Л.Н. Тол­сто­го и др.; про­из­ве­де­ния Гюго пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки ми­ра, не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны, их сю­же­ты лег­ли в ос­но­ву опер, ба­ле­тов, мю­зик­лов.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1904–1938. Vol. 1–48;

Собрание сочинений. М., 1953–1956. Т. 1–15;

Собрание сочинений.: В 6 т. М., 1988.