Гюаде, Маргерит Эли

Гюаде` (фр. Guadet), Маргерит Эли (20.07.1755, Сент-Эмильон — 20.06.1796, Бордо) — французский политический деятель. Родился в семье нотаблей Сент-Эмильона. Изучал право в Бордо. С 1781 работал адвокатом. Принял активное участие во Французской революции XVIII в. 16 апреля 1990 стал одним из 30 основателей «Общества друзей Конституции» в Бордо. 16 июля 1790 выбран администратором департамента Жиронда. 28 мая 1791 возглавил уголовный суд Бордо. Избранный депутатом Законодательного собрания (1791), стал одним из главных ораторов жирондистов. Выступал за превентивную войну против европейских монархов и за отмену рабства в колониях. В 1792 избран в Конвент, где вместе с другими жирондистами повел борьбу против монтаньяров (см. Гора). На процессе Людовика XVI проголосовал за казнь короля, но с отсрочкой, и за передачу этого вопроса на усмотрение народа. Во время восстания 31 мая — 2 июня 1793 Конвент под давлением повстанцев принял решение об аресте Г. вместе с другими 22 депутатами-жирондистами. Он сумел бежать в Кан, где участвовал в попытке поднять «федералистское восстание», а после ее неудачи скрывался в Бордо. Обнаруженный властями, был осужден на смерть и казнен.