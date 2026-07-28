ГЯНДЖИНСКОЕ ХАНСТВО

ГЯНДЖИНСКОЕ ХАНСТВО - государство XVIII - начала XIX веков на территории современного Азер­бай­джа­на.

Воз­ник­ло в 1747 году по­сле убий­ст­ва На­дир-ша­ха и ос­лаб­ле­ния иранской вла­сти в Восточном За­кав­ка­зье. Тер­ри­то­рия Гянджинского ханства вклю­ча­ла до­ли­ну реки Ку­ра с цен­тром в го­ро­де-кре­по­сти Гянд­жа. Гянджинское ханство управ­ля­лось круп­ны­ми ме­ст­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми - семь­я­ми Зи­яд ог­лы (1747-1781, 1784-1804 годы) и Дже­ван­шир (1781-1784 годы).

Ос­но­ва­тель Гянджинского ханства Шах­вер­ди-хан (1747-1760 годы, по другим дан­ным, 1761) ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал иранскому кон­тро­лю над Гянд­жой, ус­та­нов­лен­но­му с 1734 году. На про­тя­же­нии всей сво­ей ис­то­рии Гянджинское ханство слу­жи­ло аре­ной во­енно-по­ли­тического со­пер­ни­че­ст­ва Ира­на и Тур­ции. В конце XVIII века в Гянджинском ханстве уси­ли­лось влия­ние Рос­сии, что вы­зва­ло раз­но­гла­сия в пра­вя­щих кру­гах хан­ст­ва.

Джа­вад-хан (1786-1804 годы) ис­кал под­держ­ки Ира­на в борь­бе с Ка­ра­бах­ским хан­ст­вом и Гру­зин­ским цар­ст­вом. По­это­му за­хват Гянджинского ханства вой­ска­ми Ага Мо­хам­мед-ха­на Кад­жа­ра (1795) не вы­звал его со­про­тив­ле­ния. В от­ли­чие от других за­кав­каз­ских ханств Гянджинское ханство от­ка­за­лось от всту­п­ле­ния в со­став Российской им­пе­рии и бы­ло по­ко­ре­но ею (1804; офи­ци­аль­но при­со­еди­не­но со­глас­но Гю­ли­стан­ско­му ми­ру 1813 года), а власть ха­нов Гянд­жи уп­разд­не­на.

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