ГЯНДЖИНСКОЕ ХАНСТВО
ГЯНДЖИНСКОЕ ХАНСТВО - государство XVIII - начала XIX веков на территории современного Азербайджана.
Возникло в 1747 году после убийства Надир-шаха и ослабления иранской власти в Восточном Закавказье. Территория Гянджинского ханства включала долину реки Кура с центром в городе-крепости Гянджа. Гянджинское ханство управлялось крупными местными землевладельцами - семьями Зияд оглы (1747-1781, 1784-1804 годы) и Джеваншир (1781-1784 годы).
Основатель Гянджинского ханства Шахверди-хан (1747-1760 годы, по другим данным, 1761) активно противодействовал иранскому контролю над Гянджой, установленному с 1734 году. На протяжении всей своей истории Гянджинское ханство служило ареной военно-политического соперничества Ирана и Турции. В конце XVIII века в Гянджинском ханстве усилилось влияние России, что вызвало разногласия в правящих кругах ханства.
Джавад-хан (1786-1804 годы) искал поддержки Ирана в борьбе с Карабахским ханством и Грузинским царством. Поэтому захват Гянджинского ханства войсками Ага Мохаммед-хана Каджара (1795) не вызвал его сопротивления. В отличие от других закавказских ханств Гянджинское ханство отказалось от вступления в состав Российской империи и было покорено ею (1804; официально присоединено согласно Гюлистанскому миру 1813 года), а власть ханов Гянджи упразднена.
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