ГЯНДЖИНСКИЙ ТРАКТАТ 1735
ГЯНДЖИНСКИЙ ТРАКТАТ 1735 года - договор между Российской империей и Персией.
Заключён 10(21) марта в городе Гянджа в результате переговоров полномочного посланника Российской империи князя С.Д. Голицына и персидского регента Надир-шаха в обстановке войны между Персией и Османской империей и накануне русско-турецкой войны 1735-1739 годов.
Согласно Гянджинскому трактату, Российская империя возвращала Персии города Баку и Дербент с их провинциями в обмен на обязательство не передавать их под власть других держав и продолжать войну с Османской империей, пока не будут отвоёваны все захваченные ею территории. Гянджинский трактат декларировал «вечный мир» между сторонами, предоставлял российским купцам право свободной торговли на территории Персии. Обе стороны подтвердили положения Рештского трактата 1732 года, а также обязались не заключать сепаратный мир с Османской империей. Условия Гянджинского трактата были нарушены Надир-шахом, который в конце 1735 года начал сепаратные переговоры с Османской империей и заключил с ней в 1736 году Константинопольский мир.