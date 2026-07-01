Гянджинский трактат

Гянджи`нский тракта`т — договор между Россией и Ираном, подписан под Гянджой 10[21] марта 1735. Российское правительство (представленное послом С. Д. Голицыным) при подготовке к войне с Османской империей (1735—1739) было заинтересовано в союзе с Сефевидами (представленными Надир-ханом, будущим Надир-шахом) и вернуло им Дербент и Баку с провинциями, присоединенные по Петербургскому договору 1723. Иранское государство , со своей стороны, обязалось не допускать их перехода под власть других держав (ст. 1) и продолжать противоборство с османскими силами до тех пор, пока не будут отвоеваны все захваченные ими ранее сефевидские владения (ст. 2). Г. т. обязывал стороны не вступать в сепаратные переговоры со Стамбулом (ст. 3) и соблюдать условия Рештского договора 1732 (ст. 4). Подтверждались прежние соглашения, разрешавшие России свободную торговлю в Иране (ст. 5). Г. т. нарушен Надиром, который в конце 1735 начал переговоры с Портой и заключил с ней в 1736 Константинопольский мир . Ист.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. 9. № 6707. СПб., 1830; Юзефович Т. Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 1869. С. 202—207.