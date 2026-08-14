ГВОЗДЕВ МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ

Образование и первые походы

Точная дата рождения Михаила Гвоздева неизвестна и устанавливается в промежутке между 1700 и 1704 гг. Происходил из солдатской семьи, его отец служил в лейб-гвардии Семеновском полку.

Образование получил в школе математических и навигацких наук в Москве, в которой учился с 1716 по 1719 гг. В период с 1719 по 1721 гг. был слушателем Петербургской морской академии. Однако академию он не закончил, и в 1721 г. принял участие в полевых геодезических работах под Новгородом в команде М.Я. Волкова, описывал речную систему. Вернувшись в академию в 1725 г., закончил ее геодезистом. После окончания обучения Г. был прикомандирован к Д.И. Павлуцкому и А.Ф. Шестакову. Осенью 1730 г. он оказался на Камчатке, где ему было поручено изучение речной системы западной и восточной частей п-ова, которое он успешно осуществил в 1731 – 1732 гг.

В составе экспедиций

В 1732 г. Г. возглавил камчатскую партию отряда Д.И. Павлуцкого по поиску морского похода к «Большой земле». Отряд отплыл из устья Камчатки в сторону мыса Дежнева. Было завершено открытие о-вов Диомида. Впервые Берингов пролив был пересечен с запада на восток. На «Святом Гаврииле» экспедиция проплыла до берегов Северо-Западной Америки, вышла к берегам Аляски у мыса Принца Уэльского. Г. определил координаты и нанес на карту около 300 км побережья п-ова Сьюард, осуществил описание берега пролива и о-ва. В октябре 1732 г. отряд возвратился в Нижнекамчатский острог в устье Камчатки.

Во время экспедиции В.Й. Беринга Г. вплоть до зимы 1733 г. руководил камчатскими острогами, занимался их обустройством.

В 1735 г. из-за ложного доноса был отправлен в Тобольск, в котором пробыл почти три года в ожидании своей участи. Оправдан.

Изучение Охотского моря

В 1739 г. Г. получил назначение геодезистом правления Охотского порта. За непродолжительное время он осуществил съемку Охотска, а в 1741 г. занимался исследованием Охотского моря.

Назначен геодезистом 2-й Камчатской экспедиции В.И. Беринга. Находясь в отряде М.П. Шпанберга, изучил Удскую губу, Шантарские и Курильские о-ва, сделал описание около 800 км западного берега Охотского моря и участка восточного берега о-ва Сахалин. Занимался обследованием территории устья р. Охты – р. Малчикан. Осенью 1743 г. он подготовил первую в истории точную карту Берингова пролива по итогам экспедиции 1732 г.

После того, как в 1744 г. была расформирована 2-я Камчатская экспедиция, Г. получил перевод в Томск. В 1744 – 1754 гг. он трудился геодезистом Адмиралтейской команды Томского гарнизона. С 1754 г. – картограф Иркутской губернской канцелярии, проводивший съемку пахотных и покосных угодий. В 1759 г. вышел в отставку в чине геодезии подпоручика. Дальнейшая судьба его неизвестна.