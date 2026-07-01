ГВИТТОНЕ ДАРЕЦЦО
ГВИТТОНЕ ДАРЕЦЦО - итальянский поэт.
Сторонник партии гвельфов; с приходом к власти в Ареццо гибеллинов (1256 год) в изгнании. Сохранилось 50 канцон, 239 сонетов, а также «Трактат о любви» («Trattato d’Amore») в 12 сонетах, эпистолярий (главным образом в прозе). До вступления в орден Блаженной Девы Марии (около 1265 года) писал любовные стихи в русле несколько реформированной им (за счёт расшатывания топосов и расширения тематики) прованской и сицилийской традиции.
Став монахом, резко осудил своё прежнее творчество и стал писать исключительно религиозно-дидактические стихи. Поэзию Гвиттоне д’Аареццо отличают изощрённость и экспрессивность стиля, учёный характер (цитаты из Библии, Августина, Иеронима Блаженного, Боэция, Цицерона, Аристотеля), интерес к общественно-политической тематике. Оказал влияние на творчество Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, Чино да Пистойя, Данте.
Сочинения:
Canzoniere. Torino, 1994.