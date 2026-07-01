ГВИТТОНЕ ДАРЕЦЦО

ГВИТТОНЕ ДАРЕЦЦО - итальянский поэт.

Сто­рон­ник пар­тии гвель­фов ; с при­хо­дом к вла­сти в Арец­цо ги­бел­ли­нов (1256 год) в из­гна­нии. Со­хра­ни­лось 50 кан­цон, 239 со­не­тов, а так­же «Трак­тат о люб­ви» («Trattato d’Amore») в 12 со­не­тах, эпи­сто­ля­рий (главным образом в про­зе). До всту­п­ле­ния в ор­ден Бла­жен­ной Де­вы Ма­рии (около 1265 года) пи­сал лю­бов­ные сти­хи в рус­ле не­сколь­ко ре­фор­ми­ро­ван­ной им (за счёт рас­ша­ты­ва­ния то­по­сов и рас­ши­ре­ния те­ма­ти­ки) про­ванской и си­ци­лий­ской тра­ди­ции.

Став мо­на­хом , рез­ко осу­дил своё преж­нее твор­че­ст­во и стал пи­сать ис­клю­чи­тель­но ре­лигиозно-ди­дак­тические сти­хи. По­эзию Гвиттоне д’Аареццо от­ли­ча­ют изо­щрён­ность и экс­прес­сив­ность сти­ля, учё­ный ха­рак­тер (ци­та­ты из Биб­лии, Ав­гу­сти­на, Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го, Бо­эция, Ци­це­ро­на, Ари­сто­те­ля), ин­те­рес к об­щественно-по­ли­тической те­ма­ти­ке. Ока­зал влия­ние на твор­че­ст­во Г. Гви­ни­цел­ли , Г. Ка­валь­кан­ти, Чи­но да Пис­тойя, Дан­те .

Сочинения:

Canzoniere. Torino, 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)