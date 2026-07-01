ГВИНИЦЕЛЛИ ГВИДО

ГВИНИЦЕЛЛИ ГВИДО - итальянский поэт.

Окон­чил Бо­лон­ский университет, за­ни­мал­ся юри­дической дея­тель­но­стью (с 1268 года). Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком пар­тии ги­бел­ли­нов, был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Бо­ло­нью по­сле по­бе­ды гвель­фов (1274 год). Со­хра­ни­лось 5 кан­цон и 15 со­не­тов Гвиницелли. Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1260-х годов; вна­ча­ле под­ра­жал Гвит­то­не д’Ареццо, ус­во­ил его тор­же­ст­вен­но-тя­жё­лый стиль, слож­ную сис­те­му рифм и иг­ру слов.

Кан­цо­на «В бла­го­род­ном серд­це все­гда пре­бы­ва­ет лю­бовь» («Al cor gentil rempaira sempre Amore») ста­ла ма­ни­фе­стом «доль­че стиль нуо­во», ос­но­ва­те­лем ко­то­ро­го счи­та­ет­ся Гвиницелли. Он соз­да­ёт еди­ную экс­та­тичную кар­ти­ну ми­ра, пре­об­ра­жён­но­го лю­бо­вью; зем­ное чув­ст­во воз­во­дит­ся к люб­ви Бо­же­ст­вен­ной как его пер­во­ис­точ­ни­ку. Стиль Гвиницелли ха­рак­те­ри­зу­ет­ся лёг­ко­стью и бла­го­звуч­но­стью сти­ха, изя­ще­ст­вом ме­та­фор , точ­но­стью срав­не­ний, изы­скан­но­стью рифм, ло­гической ар­гу­мен­ти­ро­ван­но­стью из­ло­же­ния. Дан­те упо­ми­на­ет Гвиницелли в ря­де про­из­ве­де­ний («Ад», XXVI, 97-98; «Пир», II, VI, 6).

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