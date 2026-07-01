ГВИНИЦЕЛЛИ ГВИДО
ГВИНИЦЕЛЛИ ГВИДО - итальянский поэт.
Окончил Болонский университет, занимался юридической деятельностью (с 1268 года). Будучи сторонником партии гибеллинов, был вынужден покинуть Болонью после победы гвельфов (1274 год). Сохранилось 5 канцон и 15 сонетов Гвиницелли. Литературным творчеством занимался с 1260-х годов; вначале подражал Гвиттоне д’Ареццо, усвоил его торжественно-тяжёлый стиль, сложную систему рифм и игру слов.
Канцона «В благородном сердце всегда пребывает любовь» («Al cor gentil rempaira sempre Amore») стала манифестом «дольче стиль нуово», основателем которого считается Гвиницелли. Он создаёт единую экстатичную картину мира, преображённого любовью; земное чувство возводится к любви Божественной как его первоисточнику. Стиль Гвиницелли характеризуется лёгкостью и благозвучностью стиха, изяществом метафор, точностью сравнений, изысканностью рифм, логической аргументированностью изложения. Данте упоминает Гвиницелли в ряде произведений («Ад», XXVI, 97-98; «Пир», II, VI, 6).