Гвинея (Гвинейская Республика)
Гвине́я (Гвинейская Республика) — государство в Зап. Африке. Площадь — 245,8 тыс. кв. км. Население около 12 млн человек (2014). Основные этнические группы — фульбе (50,3 %), мандинка (15,8 %), сусу (11 %), кпелле (12,8 %), малинке (28,9 %), всего ок. 24 этнических групп. Поселения Верхней Г. были частью империи Мали с середины XIII в., к XVI в. фульбе контролировали область Фута-Джаллон и западные районы Г. Португальцы начали появляться здесь с XV в., в 1881 альмами — правитель Фута-Джаллон — признал протекторат Франции. В 1890 Французский протекторат был отделен от Сенегала и превращен в отдельную колонию. В 1895 Г. была включена в состав Французской Зап. Африки. Тем не менее малинке при правителе Самори Туре сопротивлялись французам до 1898. В 1946 Франция согласилась на создание в Г. выборной территориальной ассамблеи и смягчила имущественный и образовательный цензы для участия в голосовании. Благодаря авторитету А. С. Туре и работе активистов Демократической партии Гвинеи (ДПГ) в 1958 почти все население Гвинеи высказалось на референдуме против новой конституции французской Пятой Республики и за выход страны из Французского Сообщества. 2 октября 1958 Г. получила независимость. Президентом страны стал Туре. В 1960 он провозгласил однопартийность, продлившуюся почти четверть века. Сам президент 4 раза успешно переизбирался на 7-летний президентский срок. Туре проводил политику, отрицавшую помощь Франции, переориентировавшись на займы и торгово-экономические отношения с СССР и Китаем. Однако когда партнерство со странами советского блока не принесло ожидаемых результатов, Туре обратился за помощью к Франции и западным странам. После смерти А. С. Туре в 1984 в результате переворота к власти пришли генерал Лансана Конте, занявший президентский пост, и Д. Траоре в качестве премьер-министра. Л. Конте основал Военный комитет национального возрождения, упразднив организации, связанные с ДПГ. Конституция, принятая в 1991, ознаменовала переход от военного к гражданскому правлению. В 1993 и 1995 были проведены президентские и парламентские выборы, Конте находился у власти до своей кончины в 2008 (согласно конституции 2001 президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, при этом число перевыборов не было ограничено). В 2001 был арестован и затем выслан лидер оппозиции А. Конде (в 2005 вернулся). В 2007 члены оппозиции требовали отставки президента из-за высокого уровня инфляции, коррупции в правительстве и т. д. Их выступления были жестоко подавлены военными, однако протесты не прекращались. Нестабильность в Г. нарастала из-за усиления политических конфликтов в странах Зап. Африки, в частности в соседних Сьерра-Леоне и Либерии, рос поток беженцев и несогласных с политическим режимом. В 2008, после объявления о смерти Л. Конте, произошел переворот и власть перешла к М. Д. Камара, провозгласившему себя временным президентом. Функции правительства выполнял Национальный Совет за демократию и развитие. Борьба с коррупцией была обозначена приоритетным направлением. Однако против кандидатуры Камара на предстоящих выборах выступили несколько десятков тысяч человек, однако митинг был подавлен, 150 человек были убиты военными и более тысячи ранены. Камара запретил политические собрания. После покушения в 2009 Камара уехал на лечение и был вынужден отказаться от власти в пользу министра обороны генерала С. Конате при посредничестве президента Буркина-Фасо Блеза Компаоре. Первые после провозглашения независимости свободные президентские выборы в Г. состоялись в 2010. После трех неудачных попыток проведения второго тура между бывшим премьер-министром С. Диалло и А. Конде, в ноябре 2010 с небольшим перевесом победил Конде. Новый президент оказался лицом к лицу с необходимостью пересмотреть условия контрактов на разработку месторождений полезных ископаемых, заключенных посредством подкупа чиновников. На президентских выборах 2015 Конде одержал очередную победу над Диалло, причем последний отказался от продолжения президентской гонки, обвинив Конде в мошенничестве. Недовольство политикой президента вылилось в межэтнические столкновения между малинке, поддерживающими президента Конде, и оппозиционными фула. Г. — одно из беднейших государств мира, несмотря на обладание 25 % мировых запасов бокситов. Г. обладает также значительными запасами железной руды, золота и алмазов. Бокситы и сырье для производства алюминия составляют основную статью экспорта. ВВП — 18,99 млрд долларов США. Основными финансовыми донорами являются Франция, Всемирный банк и Европейский союз. В 2013 в Г. был обнаружен очаг лихорадки Эболы, что привлекло повышенное внимание к этой стране.
Лит.: Калинина Л. П. Гвинея. Справочник. М., 1994; Le Chemins de la décolonisation de l’empire française 1936—1956 / Ed. Ageron Ch.-R. Paris, 1986; Timothy K. Welliver, eds. Colonialism and Nationalism in Africa. New York, 1993. Л. В. Иванова.