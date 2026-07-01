Гвинея (Гвинейская Республика)

Гвине́я (Гвинейская Республика) — государство в Зап. Африке. Площадь — 245,8 тыс. кв. км. Население около 12 млн человек (2014). Основные этнические группы — фульбе (50,3 %), мандинка (15,8 %), сусу (11 %), кпелле (12,8 %), малинке (28,9 %), всего ок. 24 этнических групп. Поселения Верхней Г. были частью империи Мали с середины XIII в., к XVI в. фульбе контролировали область Фута-Джаллон и западные районы Г. Португальцы начали появляться здесь с XV в., в 1881 альмами — правитель Фута-Джаллон — признал протекторат Франции. В 1890 Французский протекторат был отделен от Сенегала и превращен в отдельную колонию. В 1895 Г. была включена в состав Француз­ской Зап. Африки. Тем не менее малинке при правителе Самори Туре сопротивлялись французам до 1898. В 1946 Франция согласилась на создание в Г. выборной территориальной ассамблеи и смягчила имуще­ственный и образовательный цензы для участия в голосовании. Благодаря авторитету А. С. Туре и работе активистов Демократической партии Гвинеи (ДПГ) в 1958 почти все население Гвинеи высказалось на референдуме против новой конституции французской Пятой Республики и за выход страны из Французского Сообщества. 2 октября 1958 Г. получила независимость. Президентом страны стал Туре. В 1960 он провозгласил однопартийность, продлившуюся почти четверть века. Сам президент 4 раза успешно переизбирался на 7-летний президентский срок. Туре проводил политику, отрицавшую помощь Франции, переориентировавшись на займы и торгово-экономические отношения с СССР и Китаем. Однако когда партнерство со странами советского блока не принесло ожидаемых результатов, Туре обратился за помощью к Франции и западным странам. После смерти А. С. Туре в 1984 в результате переворота к власти пришли генерал Лансана Конте, занявший президентский пост , и Д. Траоре в качестве премьер-мини­стра. Л. Конте основал Военный комитет национального возрождения, упразднив организации, связанные с ДПГ. Конституция, принятая в 1991, ознаменовала переход от военного к гражданскому правлению. В 1993 и 1995 были проведены президентские и парламентские выборы , Конте находился у власти до своей кончины в 2008 (согласно конституции 2001 президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, при этом число перевыборов не было ограничено). В 2001 был арестован и затем выслан лидер оппозиции А. Конде (в 2005 вернулся). В 2007 члены оппозиции требовали отставки президента из-за высокого уровня инфляции, коррупции в правительстве и т. д. Их выступления были жестоко подавлены военными, однако протесты не прекращались. Нестабильность в Г. нарастала из-за усиления политических конфликтов в странах Зап. Африки, в частности в соседних Сьерра-Леоне и Либерии, рос поток беженцев и несогласных с политическим режимом. В 2008, после объявления о смерти Л. Конте, произошел переворот и власть перешла к М. Д. Камара, провозгласившему себя временным президентом. Функции правитель­ства выполнял Национальный Совет за демократию и развитие. Борьба с коррупцией была обозначена приоритетным направлением. Однако против кандидатуры Камара на предстоящих выборах выступили несколько десятков тысяч человек, однако митинг был подавлен, 150 человек были убиты военными и более тысячи ранены. Камара запретил политические собрания. После покушения в 2009 Камара уехал на лечение и был вынужден отказаться от власти в пользу министра обороны генерала С. Конате при посредничестве президента Буркина-Фасо Блеза Компаоре. Первые после провозглашения независимости свободные президентские выборы в Г. состоялись в 2010. После трех неудачных попыток проведения второго тура между бывшим премьер-министром С. Диалло и А. Конде, в ноябре 2010 с небольшим перевесом победил Конде. Новый президент оказался лицом к лицу с необходимостью пересмотреть условия контрактов на разработку месторождений полезных ископаемых, заключенных посредством подкупа чиновников. На президентских выборах 2015 Конде одержал очередную победу над Диал­ло, причем последний отказался от продолжения президентской гонки, обвинив Конде в мошенничестве. Недовольство политикой президента вылилось в межэтнические столкновения между малинке , поддерживающими президента Конде, и оппозиционными фула. Г. — одно из беднейших государств мира, несмотря на обладание 25 % мировых запасов бокситов. Г. обладает также значительными запасами железной руды, золота и алмазов. Бокситы и сырье для производства алюминия составляют основную статью экспорта. ВВП — 18,99 млрд долларов США. Основными финансовыми донорами являются Франция, Всемирный банк и Европейский союз. В 2013 в Г. был обнаружен очаг лихорадки Эболы, что привлекло повышенное внимание к этой стране.

Лит.: Калинина Л. П. Гвинея. Справочник. М., 1994; Le Chemins de la décolonisation de l’empire française 1936—1956 / Ed. Ageron Ch.-R. Paris, 1986; Timothy K. Welliver, eds. Colonialism and Nationalism in Africa. New York, 1993. Л. В. Иванова.