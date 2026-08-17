Гвинея-Бисaу (Республика Гвинея-Бисау)

Гвине́я-Бисáу (Республика Гвинея-Бисау) — государство в Зап. Африке, бывшая Португальская Гвинея. Кроме материковой части включает о. Болама (наименее населенная часть страны) в составе архипелага Бижагош. Площадь (с островами Бижагош) — 36 тыс. кв. км. Население — 1,8 млн человек (2014). Основные этнические группы — баланта (30 %), фульбе (20 %), мандинка (13 %). Территория современной Г.-Б. была частью королевства Габу, являвшегося частью империи Мали. До появления европейцев рабов из Г.-Б. вывозили арабские торговцы, главным образом на рынки Арабского Востока. Португальцы, осваивавшие о-ва Зеленого Мыса (совр. Кабо-Верде), с середины XV в. начали исследовать прибрежные районы и строить там фактории для защиты от нападений местных жителей. При этом внутренние районы строго контролировались местными правителями, вовлеченными в работорговлю (см. Рабство). Португальская Гвинея считалась основным источником африканских рабов, вывозимых на хлопковые плантации Латинской Америки. Португальские колонизаторы сохраняли контроль над территорией до середины XIX в., несмотря на попытки испанцев, голландцев, французов и англичан закрепиться здесь. Территория Г.-Б. управлялась губернатором о-вов Зеленого Мыса до 1879, затем она была преобразована в отдельную португальскую колонию во главе с собственным губернатором. Границы во внутренних районах были установлены франко-португальским договором 1886 (значительная часть территории отошла Франции и впоследствии стала частью Французской Гвинеи, см. Гвинея) и окончательно демаркированы совместной комиссией в 1902—1905. В 1951 колониальный статус был отменен, и территория стала замор­ской провинцией Португалии. Часть местных жителей («асимиладуш» — умеющие писать по-португальски, исповедующие католицизм и носящие европейскую одежду) получила права граждан метрополии. С начала 1960-х в португальских заморских провинциях развернулась борьба за независимость. В Гвинее она проходила под руководством ПАИГК — Африканской партии за освобождение Гвинеи и Кабо-Верде. Партия была основана в 1956, одним из ее наиболее известных лидеров был А. Кабрал. Первоначально ­ПАИГК выступала за мирное достижение независимости, но после вооруженного подавления демонстрации португальцами в августе 1959 методы ужесточились. Были созданы Народные вооруженные силы (Forças Armadas Revolucionarias do Povo), которые совместно с местными вооруженными силами (Forças Armadas Locais) захватили большую часть страны. В январе 1973 агенты Португалии, подосланные в ПАИГК, совершили убийство А. Кабрала. 24 сентября 1973 ПАИГК объявила образование независимой республики Г.-Б. 25 апреля 1974 началась Португальская революция 1974—1976 (см. «Революция гвоздик»), свергнувшая диктатуру М. Каэтану. Новое правительство немедленно заявило о прекращении огня и начало переговоры с лидерами ПАИГК. 26 августа 1974 Португалия и ПАИГК подписали соглашение в Алжире, по которому Португалия согласилась вывести все войска из Г.-Б. к концу октября и официально признать правитель­ство Г.-Б. В сентябре 1974 Португалия признала независимость Г.-Б. Председателем Государственного совета (парламента) стал брат А. Кабрала — Л. Кабрал. В ноябре 1980 премьер-министр Ж. Виейра возглавил военный переворот, в результате которого Л. Кабрал был отстранен от власти. Он был приговорен к смертной казни, которую позже заменили на ссылку. С 1984 страна находилась под контролем Революционного совета и президента Виейры. В 1991 была введена многопартийность, и в 1994 состоялись первые многопартийные выборы. Восстание военных в мае 1998 привело к началу граждан­ской войны и свержению президента в 1999. В 2000 состоялись новые выборы, на которых президентом был избран Кумба Яла. В сентябре 2003 он был обвинен в неспособности решать государственные проблемы и свергнут в результате очередного военного переворота. Временным президентом стал бизнесмен Э. Роза. На выборах в июне 2005 победу одержал Ж. Виейра, в 2009 он был убит группой военных, которые подозревали его в убийстве главы во­оруженных сил генерала Т. На Вайе. Лидер парламента Р. Перейра стал временным президентом. В 2009 в результате всенародных выборов президентом был избран М. Б. Санья. В 2011 было объявлено о его смерти в больнице во Франции, где он находился на лечении, и назначены новые президентские выборы . Р. Перейра в очередной раз стал временным президентом. 9 кандидатов претендовали на пост президента на выборах 2012. В первом туре 18 марта 2012 глава правящей ПАИГК К. Гомеш Жуниор, занимавший на момент голосования пост премьер-министра, получил 49 % голосов. 2-е место занял оппозиционер, лидер Партии социального обновления М. Ялу Эмбалуа. Однако в апреле 2012 в стране произошел военный переворот, и к власти пришла военная хунта. Африканский Союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили лидеров военного переворота, ввели ряд экономических санкций и призвали восстановить в стране конституционный порядок, что привело к восстановлению гражданского правления в Г.-Б. Временным президентом страны до новых выборов был избран спикер Национального собрания М. С. Намаджо. В 2014 президентом был избран кандидат от ПАИГК Ж. М. Ваз. Однако в стране продолжались протесты из-за недовольства политикой премьер-министров, назначаемых президентом. ВВП Г.-Б. — один из самых низких в мире, в 2009 он составил составил 600 долл. США. Г.-Б. входит в пятерку самых бедных стран мира. Более 2/3 населения живут за чертой бедности. Основной источник экспорта — орехи кешью и арахис. Имеются месторождения фосфатов, бокситов, нефти, но они не эксплуатируются. По данным на 2012, Г.-Б. активно используется в качестве перевалочного пункта в транспортировке кокаина из стран Латинской Америки в Европу. В школах преподается француз­ский язык, Г.-Б. является членом Содружества франкофонных стран. С 1974 Г.-Б. является членом ООН, с 1973 она входит в Организацию африканского единства. В 1996 ­Г.-Б. выступила инициатором создания Сообщества португалоязычных стран, а в 1997 стала полноправным членом Африканского финансового сообщества (КФА).

Лит.: Historical Dictionary of the Republic of Guinea-Bissau / Eds R. Lobban Jr., P. Karibe Mendy. 3rd ed. New York, 1996; Galli R. E. Guinea-Bissau. Oxford, 1990; Смирнов Е. Г. Республика Гвинея-Бисау. Cправочник. М., 2010. Л. В. Иванова.