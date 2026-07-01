ГВИНЕЯ
ГВИНЕЯ. Гвинейская Республика.
Гвинея - государство в Западной Африке. На западе омывается Атлантическим океаном (длина береговой линии 320 км). Граничит на северо-западе с Гвинеей-Бисау, на севере - с Сенегалом, на севере и северо-востоке - с Мали, на востоке - с Кот-д’Ивуаром, на юге и юго-западе - с Либерией и Сьерра-Леоне. Площадь 245,9 тыс. км2. Население 8,1 млн.человек (2006 год; по др. данным, около 9,5 млн. человек). Столица - Конакри. Официальный язык - французский. Денежная единица - гвинейский франк.
Согласно археологическим данным, территория Гвинеи была заселена в эпоху неолита. Часть Гвинеи входила в состав раннегосударственных образований Гана и Мали. В конце XVIII века в результате войн исламизированных фульбе против дьялонке и фульбе-анимистов было создано раннефеодальное военно-теократическое государство Фута-Джаллон.
Проникновение в Гвинею европейцев началось в середине XV века. Первыми на её побережье высадились португальцы, затем там появились французы и англичане. До начала XIX века европейские форты были центрами интенсивной работорговли, затем стали центрами торговли арахисом, пальмовым маслом, каучуком. В последней четверти XIX века борьба за контроль над Гвинеей шла между Францией, Великобританией и Германией. Соперничество колониальных держав выиграла Франция, заключившая договоры о протекторате с вождями прибрежных районов и правителем Фута-Джаллона. Французские владения Южной реки (так до конца XIX века называлась прибрежная часть Гвинеи) подчинялись губернатору Сенегала, а в 1895 году стали отдельной колонией Франц. Гвинея, которая вошла в состав Французской Западной Африки (ФЗА). Установление колониальных порядков встретило сопротивление местного населения. В 1870-1890-х годах вооруженную борьбу против французской колониальной экспансии вели мандинка во главе с Самори Туре, крупное антиколониальное восстание произошло в 1900 году в Фута-Джаллоне.
Руководителем административного аппарата Гвинеи был французский губернатор, подчинявшийся генерал-губернатору ФЗА. Колония была разделена на округа, состоявшие из кантонов. Вождями и деревенскими старостами в кантонах назначались как представители традиционной знати, так и люди незнатного происхождения, пользовавшиеся доверием колониальной администрации. До 1-й мировой войны Гвинея специализировалась на экспорте каучука, но после падения мировых цен на него стала вывозить главным образом бананы и ананасы. В 1930-х годах началась разработка месторождений бокситов.
В 1947 году на базе гвинейской секции Африканского демократического объединения была создана Демократическая партия Гвинеи (ДПГ), первая массовая политическая партия современного типа, возглавившая национально-освободительное движение. В сентябре 1958 года по призыву ДПГ на референдуме по проекту новой французской конституции 95,4% избирателей высказались против вхождения Гвинеи в состав Французского сообщества. Гвинея стала единственной французской колонией, население которой высказалось против конституции Ш. де Голля и поддержало идею полной независимости.
Независимость Гвинеи была провозглашена 02.10.1958 года. Президентом страны стал лидер ДПГ А. С. Туре. Франция разорвала экономические связи с Гвинеей, отозвала своих специалистов, объявила о введении санкций, к которым присоединились страны НАТО. Помощь СССР и др. социалистических стран спасла Гвинею от экономического коллапса. В Гвинеи была введена однопартийная система. Туре разработал собственную концепцию «африканского социализма», в рамках которой ДПГ отводилась ведущая роль в осуществлении радикальной модернизации. В ноябре 1970 года гвинейские эмигранты, находившиеся в оппозиции к режиму Туре, приняли участие в вооруженном вторжении в Гвинею, организованном при поддержке Португалии. Целями этой акции были свержение Туре и разгром баз партизан, боровшихся за освобождение Португальской Гвинеи (смотрите Гвинея-Бисау). Мятежники были быстро разгромлены, после чего прошли массовые «чистки» в государственном аппарате и вооруженных силах Гвинеи. В 1975 году был обнародован манифест «Партия - государство», согласно которому партийные и государственные органы слились в единую систему органов власти, выполнявших политические и административные функции. Новое партийно-государственное устройство было закреплено решениями съезда ДПГ 1978 года. Гвинея получила название Гвинейская Народная Революционная Республика, а ДПГ стала также называться Партия-государство Гвинеи.
На международной арене Гвинея проводила политику неприсоединения. В 1958-1961 годах и с середины 1960-х годов до середины 1970-х годов Гвинея поддерживала тесные отношения с социалистическими странами. Обвинив Францию в участии в антигвинейском заговоре, правительство Гвинеи в 1965 году разорвало с ней дипломатические отношения. Во 2-й половине 1970-х годов Гвинея укрепила отношения со странами Африки, Ближнего Востока и Запада. В 1976 году дипломатические отношения с Францией были восстановлены.
03.04.1984 года после смерти А. С. Туре (умер 26.03.1984 года) армия совершила государственный переворот. Власть перешла к Военному комитету национального возрождения (ВКНВ) во главе с полковником Л. Конте, который 05.04.1984 года стал президентом. Действие конституции было приостановлено, страна вновь стала называться Гвинейской Республикой, ДПГ распущена. Меры ВКНВ по либерализации экономики и привлечению иностранного капитала не принесли позитивных результатов. Принятая в 1990 году конституция предусматривала создание переходного правительства, а затем многопартийной республики. Конте выиграл президентские выборы 1993 года и 1998 года. Созданная им Партия единства и прогресса (ПЕП) победила на парламентских выборах 1995 года, сопровождавшихся многочисленными столкновениями и актами насилия. По результатам референдума 2001 года срок полномочий президента, начиная с 2003 года, был продлён до 7 лет. На парламентских выборах 2002 года большинство мест в Национальном собрании завоевала ПЕП. В 2003 году Конте, набрав свыше 95% голосов избирателей, был переизбран на третий срок.
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Архив БРЭ.