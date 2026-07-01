ГВИНЕЯ

ГВИНЕЯ. Гвинейская Республика.

Гвинея - го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке. На за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 320 км). Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Гви­не­ей-Би­сау, на се­ве­ре - с Се­не­га­лом, на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке - с Ма­ли, на вос­то­ке - с Кот-д’Ивуаром, на юге и юго-за­па­де - с Ли­бе­ри­ей и Сьер­ра-Ле­о­не. Площадь 245,9 тыс. км2. Население 8,1 млн.человек (2006 год; по др. дан­ным, около 9,5 млн. человек). Сто­ли­ца - Ко­нак­ри. Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - гви­ней­ский франк.

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, тер­ри­то­рия Гвинеи бы­ла за­се­ле­на в эпо­ху не­оли­та . Часть Гвинеи вхо­ди­ла в со­став ран­не­го­су­дарственных об­ра­зо­ва­ний Га­на и Ма­ли. В конце XVIII века в ре­зуль­та­те войн ис­ла­ми­зи­ро­ван­ных фуль­бе про­тив дья­лон­ке и фуль­бе-ани­ми­стов бы­ло соз­да­но ран­не­фе­о­даль­ное во­енно-тео­кра­тическое государство Фу­та-Джал­лон.

Про­ник­но­ве­ние в Гвинею ев­ро­пей­цев на­чалось в середине XV века. Пер­вы­ми на её по­бе­ре­жье вы­са­ди­лись пор­ту­галь­цы, за­тем там поя­ви­лись фран­цу­зы и анг­ли­ча­не. До начала XIX века ев­ропейские фор­ты бы­ли цен­тра­ми ин­тен­сив­ной ра­бо­тор­гов­ли, за­тем ста­ли цен­тра­ми тор­гов­ли ара­хи­сом, паль­мо­вым мас­лом, кау­чу­ком. В по­след­ней четверти XIX века борь­ба за кон­троль над Гвинеей шла ме­ж­ду Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Гер­ма­ни­ей. Со­пер­ни­че­ст­во ко­ло­ни­аль­ных дер­жав вы­иг­ра­ла Фран­ция, за­клю­чив­шая до­го­во­ры о про­тек­то­ра­те с во­ж­дя­ми при­бреж­ных рай­онов и пра­ви­те­лем Фу­та-Джал­ло­на. Французские вла­де­ния Южной ре­ки (так до конца XIX века на­зы­ва­лась при­бреж­ная часть Гвинеи) под­чи­ня­лись гу­бер­на­то­ру Се­не­га­ла, а в 1895 году ста­ли отдельной ко­ло­ни­ей Франц. Гви­нея, ко­то­рая во­шла в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки (ФЗА). Ус­та­нов­ле­ние ко­ло­ни­аль­ных по­ряд­ков встре­ти­ло со­про­тив­ле­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В 1870-1890-х годах воо­руженную борь­бу про­тив французской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии ве­ли ман­дин­ка во гла­ве с Са­мо­ри Ту­ре, круп­ное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние про­изош­ло в 1900 году в Фу­та-Джал­ло­не.

Ру­ко­во­ди­те­лем административного ап­па­ра­та Гвинеи был французский гу­бер­на­тор, под­чи­няв­ший­ся генерал-гу­бер­на­то­ру ФЗА. Ко­ло­ния бы­ла раз­де­ле­на на ок­ру­га, со­сто­яв­шие из кан­то­нов. Во­ж­дя­ми и де­ре­вен­ски­ми ста­рос­та­ми в кан­то­нах на­зна­ча­лись как пред­ста­ви­те­ли тра­диционной зна­ти, так и лю­ди не­знат­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, поль­зо­вав­шие­ся до­ве­ри­ем ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. До 1-й ми­ро­вой вой­ны Гвинея спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на экс­пор­те кау­чу­ка, но по­сле па­де­ния ми­ро­вых цен на не­го ста­ла вы­во­зить главным образом ба­на­ны и ана­на­сы. В 1930-х годах на­ча­лась раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний бок­си­тов.

В 1947 году на ба­зе гви­ней­ской сек­ции Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния бы­ла соз­да­на Де­мо­кра­тическая пар­тия Гвинеи (ДПГ), пер­вая мас­со­вая по­ли­тическая пар­тия современного ти­па, воз­гла­вив­шая национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние. В сентябре 1958 года по при­зы­ву ДПГ на ре­фе­рен­ду­ме по про­ек­ту но­вой французской кон­сти­ту­ции 95,4% из­би­ра­те­лей вы­ска­за­лись про­тив вхо­ж­де­ния Гвинеи в со­став Французского со­об­ще­ст­ва. Гвинея ста­ла единственной французской ко­ло­ни­ей, на­се­ле­ние ко­то­рой вы­ска­за­лось про­тив кон­сти­ту­ции Ш. де Гол­ля и под­дер­жа­ло идею пол­ной не­за­ви­си­мо­сти.

Не­за­ви­си­мость Гвинеи бы­ла про­воз­гла­ше­на 02.10.1958 года. Пре­зи­ден­том стра­ны стал ли­дер ДПГ А. С. Ту­ре. Фран­ция ра­зо­рва­ла эко­но­мические свя­зи с Гвинеей, ото­зва­ла сво­их спе­циа­ли­стов, объ­я­ви­ла о вве­де­нии санк­ций, к ко­то­рым при­сое­ди­ни­лись стра­ны НАТО. По­мощь СССР и др. со­циа­ли­стических стран спас­ла Гвинею от эко­но­мического кол­лап­са. В Гвинеи бы­ла вве­де­на од­но­пар­тий­ная сис­те­ма. Ту­ре раз­ра­бо­тал собственную кон­цеп­цию «африканского со­циа­лиз­ма», в рам­ках ко­то­рой ДПГ от­во­ди­лась ве­ду­щая роль в осу­ще­ст­в­ле­нии ра­ди­каль­ной мо­дер­ни­за­ции. В но­ябре 1970 года гви­ней­ские эмиг­ран­ты, на­хо­див­шие­ся в оп­по­зи­ции к ре­жи­му Ту­ре, при­ня­ли уча­стие в воо­руженном втор­же­нии в Гвинею, ор­га­ни­зо­ван­ном при под­держ­ке Пор­ту­га­лии. Це­ля­ми этой ак­ции бы­ли свер­же­ние Ту­ре и раз­гром баз пар­ти­зан, бо­ров­ших­ся за ос­во­бо­ж­де­ние Пор­тугальской Гви­неи (смотрите Гви­нея-Би­сау). Мя­теж­ни­ки бы­ли бы­ст­ро раз­гром­ле­ны, по­сле че­го про­шли мас­со­вые «чи­ст­ки» в государственном ап­па­ра­те и воо­руженных си­лах Гвинеи. В 1975 году был об­на­ро­до­ван ма­ни­фест «Пар­тия - го­су­дар­ст­во», со­глас­но ко­то­ро­му партийные и государственные ор­га­ны сли­лись в еди­ную сис­те­му ор­ганов вла­сти, вы­пол­няв­ших по­ли­тические и административные функ­ции. Но­вое партийно-государственное уст­рой­ст­во бы­ло за­кре­п­ле­но ре­ше­ния­ми съез­да ДПГ 1978 года. Гвинея по­лу­чи­ла название Гви­ней­ская Народная Ре­во­люционная Рес­пуб­ли­ка, а ДПГ ста­ла так­же на­зы­вать­ся Пар­тия-го­су­дар­ст­во Гви­неи.

На ме­ж­ду­народной аре­не Гвинея про­во­ди­ла по­ли­ти­ку не­при­сое­ди­не­ния. В 1958-1961 годах и с середины 1960-х годов до середины 1970-х годов Гвинея под­дер­жи­ва­ла тес­ные от­но­ше­ния с со­циа­ли­стическими стра­на­ми. Об­ви­нив Фран­цию в уча­стии в ан­ти­гви­ней­ском за­го­во­ре, пра­ви­тель­ст­во Гвинеи в 1965 году ра­зо­рва­ло с ней ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния. Во 2-й половине 1970-х годов Гвинея ук­ре­пи­ла от­но­ше­ния со стра­на­ми Аф­ри­ки, Ближ­не­го Вос­то­ка и За­па­да. В 1976 году ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Фран­ци­ей бы­ли вос­ста­нов­ле­ны.

03.04.1984 года по­сле смер­ти А. С. Ту­ре (умер 26.03.1984 года) ар­мия со­вер­ши­ла государственный пе­ре­во­рот. Власть пе­ре­шла к Во­енному комитету национального воз­ро­ж­де­ния (ВКНВ) во гла­ве с полковником Л. Кон­те, ко­то­рый 05.04.1984 года стал пре­зи­ден­том. Дей­ст­вие кон­сти­ту­ции бы­ло при­ос­та­нов­ле­но, стра­на вновь ста­ла на­зы­вать­ся Гви­ней­ской Рес­пуб­ли­кой, ДПГ рас­пу­ще­на. Ме­ры ВКНВ по ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки и при­вле­че­нию иностранного ка­пи­та­ла не при­нес­ли по­зи­тив­ных ре­зуль­та­тов. При­ня­тая в 1990 году кон­сти­ту­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние пе­ре­ход­но­го пра­ви­тель­ст­ва, а за­тем мно­го­пар­тий­ной рес­пуб­ли­ки. Кон­те вы­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1993 года и 1998 года. Соз­дан­ная им Пар­тия един­ст­ва и про­грес­са (ПЕП) по­бе­ди­ла на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1995 года, со­про­во­ж­дав­ших­ся мно­го­численными столк­но­ве­ния­ми и ак­та­ми на­си­лия. По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма 2001 года срок пол­но­мо­чий пре­зи­ден­та, на­чи­ная с 2003 года, был про­длён до 7 лет. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2002 года боль­шин­ст­во мест в Национальном со­б­ра­нии за­вое­ва­ла ПЕП. В 2003 году Кон­те, на­брав свыше 95% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, был пе­ре­из­бран на тре­тий срок.

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