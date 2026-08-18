ГВИДО АРЕТИНСКИЙ

Итальянский музыкальный теоретик, монах-бенедиктинец.

Од­на из клю­че­вых фи­гур сред­не­ве­ко­вой муз. нау­ки (зна­че­ние его трак­та­тов для му­зы­ки сред­них ве­ков и Воз­рож­дения срав­ни­мо лишь с трак­та­том Бо­эция «Ос­но­вы му­зы­ки»). Пред­по­ло­жи­тель­но по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в бе­не­дик­тин­ском мон. Пом­по­за (близ Фер­ра­ры). Там же стал из­вес­тен как ав­тор сис­те­мы обу­че­ния пев­чих, за­пи­сав (в со­ав­тор­стве с не­ким «мо­на­хом Ми­хаи­лом») в собств. сис­те­ме но­та­ции ан­ти­фо­на­рий (ны­не уте­рян). К не­му со­хра­ни­лись два «про­ло­га»: про­заи­че­ский («Prologus in antiphonarium», др. назв. «Иные пра­ви­ла» – «Aliae regulae», до 1025) и сти­хо­твор­ный («Пра­ви­ла в сти­хах» – «Regu­lae rhythmicae», 1025–26). Ок. 1025 пе­ре­ехал в Арец­цо. Са­мый об­шир­ный трак­тат Г. А. – «Мик­ро­лог, или Крат­кое из­ло­же­ние уче­ния о му­зы­каль­ном ис­кус­ст­ве» («Micrologus de disciplina artis mu­sicae», 1025–26) – был, ве­ро­ят­но, и са­мым по­пу­ляр­ным (из­вест­но св. 70 спи­сков). По при­гла­ше­нию па­пы Ио­ан­на XIX по­се­тил Рим, где в его при­сут­ст­вии с ус­пе­хом де­мон­ст­ри­ро­вал нов­ше­ст­ва и прак­тич. поль­зу сво­его ан­ти­фо­на­рия. По­след­ний трак­тат Г. А. – «По­сла­ние о не­зна- ко­мом пес­но­пе­нии» («Epistola de ignoto cantu», ме­ж­ду 1028 и 1033). На скло­не лет уда­лил­ся в мо­на­стырь близ Арец­цо (воз­мож­но, ор­де­на ка­маль­ду­лов в Фон­те-Авел­ла­на).

Мно­гие тео­ре­тич. но­во­вве­де­ния Г. бы­ли на­прав­ле­ны на ин­тен­си­фи­ка­цию и об­лег­че­ние муз. об­ра­зо­ва­ния пев­чих: ме­тод Г. в ко­рот­кое вре­мя по­зво­лял ра­зу­чи­вать но­вые пес­но­пе­ния са­мо­стоя­тель­но и петь «с лис­та». Ре­фор­ма нот­но­го пись­ма из­ло­же­на в «Про­ло­ге»: не­вмы рас­по­ло­же­ны на 2-ли­ней­ном ста­не (жёл­тая и крас­ная ли­нии) с бу­к­ва­ми-клю­ча­ми «C» и «F». В «По­сла­нии» Г. А. из­ло­жил свой прин­цип соль­ми­за­ции, в ос­но­ве ко­то­ро­го – за­по­ми­на­ние взаимных отношений зву­ков. В ка­че­ст­ве мне­мо­нич. ме­ло­дии он пред­ло­жил ис­поль­зо­вать гимн св. Ио­ан­ну Кре­сти­те­лю (ве­ро­ят­но, на­пи­сал эту ме­ло­дию сам на имею­щий­ся текст); на­чаль­ные зву­ки пер­вых шес­ти строк 1-й стро­фы гим­на, об­ра­зую­щие зву­ко­ряд, вос­хо­дя­щий от «до» (на­ту­раль­ный, или «ес­те­ст­вен­ный», гек­са­хорд), сле­до­ва­ло со­от­но­сить со зву­ка­ми разучиваемого пес­но­пе­ния: «UT queant laxis, REsonare fibris, MIra gestorum, FAmuli tuorum, SOLve polluti, LAbii reatum». Эти на­зва­ния сту­пе­ней (за ис­клю­че­ни­ем пер­вой) со­хра­ни­лись до на­ших дней.

В «Мик­ро­ло­ге» Г. А. упо­ря­до­чил муз. тео­рию сво­его вре­ме­ни (опи­рал­ся на об­ще­при­ня­тые ав­то­ри­те­ты и на ано­ним­ный «Диа­лог о му­зы­ке», ок. 1000) и при­вёл её в со­от­вет­ст­вие с совр. муз. прак­ти­кой. К чис­лу но­ва­ций в «Мик­ро­ло­ге» от­но­сят­ся: рас­ши­ре­ние верх­ней гра­ни­цы зву­ко­ря­да до «ре» 2-й ок­та­вы, ори­ги­наль­ный ме­тод со­чи­не­ния ме­ло­дий – т. н. ли­те­ра­фо­ния; зна­чит. ме­сто от­во­дит­ся во­про­сам тео­рии ла­да, в т. ч. под­роб­но об­су­ж­да­ют­ся мо­даль­ные функ­ции («род­ст­во зву­ков», affinitas vocum), ла­до­вая му­та­ция («транс­фор­ма­ция», transformatio), оп­ре­де­ля­ет­ся роль фи­на­ли­са как осн. ус­тоя ла­да; осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но ис­прав­ле­нию оши­бок в хо­раль­ных ме­ло­ди­ях. Из­ла­гая тео­рию «диа­фо­нии» (2-го­лос­но­го ор­га­ну­ма), Г. А. ус­та­нав­ли­ва­ет её ком­по­зиц. прин­ци­пы и точ­но ха­рак­те­ри­зу­ет её вы­сот­ную струк­ту­ру.

Важ­ней­шим спо­со­бом вне­дре­ния уче­ния Г. А. в муз. об­ра­зо­вание ста­ла т. н. Гви­до­но­ва ру­ка (схе­ма рас­по­ло­же­ния зву­ко­сту­пе­ней гек­са­хор­до­вой сис­те­мы по спи­ра­ли на ла­до­ни ле­вой ру­ки), ко­то­рая ис­поль­зо­ва­лась в прак­тич. за­ня­ти­ях на­чи­наю­щих му­зы­кан­тов с кон. 11 в. и до 20 в. Пе­ре­ход из одного гек­са­хор­да в другой, по­лу­чив­ший на­зва­ние «му­та­ция», позд­ней­шая тео­рия так­же при­пи­са­ла Гви­до Аре­тин­ско­му.