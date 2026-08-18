ГВИДО АРЕТИНСКИЙ
Итальянский музыкальный теоретик, монах-бенедиктинец.
Одна из ключевых фигур средневековой муз. науки (значение его трактатов для музыки средних веков и Возрождения сравнимо лишь с трактатом Боэция «Основы музыки»). Предположительно получил образование в бенедиктинском мон. Помпоза (близ Феррары). Там же стал известен как автор системы обучения певчих, записав (в соавторстве с неким «монахом Михаилом») в собств. системе нотации антифонарий (ныне утерян). К нему сохранились два «пролога»: прозаический («Prologus in antiphonarium», др. назв. «Иные правила» – «Aliae regulae», до 1025) и стихотворный («Правила в стихах» – «Regulae rhythmicae», 1025–26). Ок. 1025 переехал в Ареццо. Самый обширный трактат Г. А. – «Микролог, или Краткое изложение учения о музыкальном искусстве» («Micrologus de disciplina artis musicae», 1025–26) – был, вероятно, и самым популярным (известно св. 70 списков). По приглашению папы Иоанна XIX посетил Рим, где в его присутствии с успехом демонстрировал новшества и практич. пользу своего антифонария. Последний трактат Г. А. – «Послание о незна- комом песнопении» («Epistola de ignoto cantu», между 1028 и 1033). На склоне лет удалился в монастырь близ Ареццо (возможно, ордена камальдулов в Фонте-Авеллана).
Многие теоретич. нововведения Г. были направлены на интенсификацию и облегчение муз. образования певчих: метод Г. в короткое время позволял разучивать новые песнопения самостоятельно и петь «с листа». Реформа нотного письма изложена в «Прологе»: невмы расположены на 2-линейном стане (жёлтая и красная линии) с буквами-ключами «C» и «F». В «Послании» Г. А. изложил свой принцип сольмизации, в основе которого – запоминание взаимных отношений звуков. В качестве мнемонич. мелодии он предложил использовать гимн св. Иоанну Крестителю (вероятно, написал эту мелодию сам на имеющийся текст); начальные звуки первых шести строк 1-й строфы гимна, образующие звукоряд, восходящий от «до» (натуральный, или «естественный», гексахорд), следовало соотносить со звуками разучиваемого песнопения: «UT queant laxis, REsonare fibris, MIra gestorum, FAmuli tuorum, SOLve polluti, LAbii reatum». Эти названия ступеней (за исключением первой) сохранились до наших дней.
В «Микрологе» Г. А. упорядочил муз. теорию своего времени (опирался на общепринятые авторитеты и на анонимный «Диалог о музыке», ок. 1000) и привёл её в соответствие с совр. муз. практикой. К числу новаций в «Микрологе» относятся: расширение верхней границы звукоряда до «ре» 2-й октавы, оригинальный метод сочинения мелодий – т. н. литерафония; значит. место отводится вопросам теории лада, в т. ч. подробно обсуждаются модальные функции («родство звуков», affinitas vocum), ладовая мутация («трансформация», transformatio), определяется роль финалиса как осн. устоя лада; особое внимание уделено исправлению ошибок в хоральных мелодиях. Излагая теорию «диафонии» (2-голосного органума), Г. А. устанавливает её композиц. принципы и точно характеризует её высотную структуру.
Важнейшим способом внедрения учения Г. А. в муз. образование стала т. н. Гвидонова рука (схема расположения звукоступеней гексахордовой системы по спирали на ладони левой руки), которая использовалась в практич. занятиях начинающих музыкантов с кон. 11 в. и до 20 в. Переход из одного гексахорда в другой, получивший название «мутация», позднейшая теория также приписала Гвидо Аретинскому.