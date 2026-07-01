ГВИДИ ИГНАЦИО

ГВИДИ ИГНАЦИО - филолог, специалист по восточным языкам и истории Востока.

Учился в университете в Риме, в 1873-1876 годах занимал должность хранителя Нумизматического кабинета в Ватикане, с 1876 года по 1919 год был профессором древнееврейского языка и сравнительной семитологии в Римском университете, с 1885 года по 1919 год заведующий кафедрой истории и языков Абиссинии, с 1909 года член-корреспондент Санкт-Петербургской АН , в 1914 году избран в итальянский сенат.

В отличие от большинства востоковедов своего времени Гвиди интересовался живыми восточными языками. Благодаря общению с маронитами , и прежде всего с Г. Кардахи, он выучил сирийский и арабский настолько, что мог писать стихи. В 1908-1909 годах Гвиди по-арабски читал курс лекций по истории и географии арабов в Египетском университете в Каире. В Риме, благодаря знакомству с эфиопским книжником Кефле Гиоргисом, проживавшим в монастыре Сан-Стефано деи Мори (с 1539 года своеобразное эфиопское подворье в Риме), освоил амхарский язык. Гвиди был знаком с разговорными эфиопскими языками тигре и тигринья.

Колониальные интересы Италии в Эфиопии подтолкнули Гвиди к подготовке практических пособий по изучению этой страны. В 1889 году он издал «Простейшую грамматику амхарского языка с упражнениями, переводом и глоссарием» (Grammatica elementare della lingua amarica), в 1894 году также в качестве учебного пособия - «Абиссинские пословицы, поговорки и басни» (Proverbi, strofe e racconti abissini). В 1901 году вышел составленный им «Амхарско-итальянский словарь» (Vocabolario amarico-italiano) с приложением, которое Гвиди дополнял на протяжении всей жизни.

Преподавая на кафедре истории и языков Абиссинии в Римском университете, он заложил основы изучения современной ему Эфиопии, ее истории, религии, языков, литературы и общества. Гвиди издавал произведения эфиопской историографии и агиографии: хроники эфиопских царей Иоанна I, Иясу I, Бакаффы, Иясу II и Иоаса, жития святого За-Микаэля Арагави, святого Юлия Акфасского и эфиопский свод проложных житий (Синаксарь). Он внес немалый вклад в изучение др. литератур христианского Востока (список его работ до 1912 года см.: RStO. 1913. T. 5. P. 77-89; Levi Della Vida G. L'opera orientalistica di I. Guidi // Oriente Moderno. 1935. Vol. 15. P. 236-248). В начале ХХ века он принял активное участие в создании монументальных международных научных серий Corpus scriptorum christianorum orientalium и Patrologia orientalis, организовал журнал «Rivista degli studi orientali», который начал выходить в 1907 году в Италии.

Русский язык Гвиди выучил в молодости. Он знал многих руссских востоковедов лично, заботился в 1896 году о Н. Я. Марре, когда тот заболел в Риме туберкулезом, высоко ценил Б. А. Тураева и в 1902 году прислал отзыв на его докторскую диссертацию «Исследования в области агиологических источников Эфиопии», где назвал сочинение Тураева «весьма важным и превосходно исполненным» (Коковцов. 1902. С. 131). Гвиди участвовал в русских научных изданиях: так, с 1904 года по 1908 год составлял обзоры сирийских исследований для «Византийского временника».

Среди учеников Гвиди наиболее известен Карло Конти Россини. Один из сыновей Гвиди, Микеланджело, также стал востоковедом.

Сочинения:

[по эфиопистике] Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso. R., 1884-1885. (MRAL; III 12)

La prima stampa del Nuovo Testamento in Roma nel 1548-1549. R., 1886

La traduzione degli Evangeli in arabo e in etiopico. R., 1888; La Chiesa abissina e la Chiesa russa. R., 1890

Di due frammenti relativi alla storia di Abissinia. R., 1893

Il Marha ‘Ewûr. R., 1896

«Il Fetha Nagast» o «Legislazione dei Re»: Cod. ecclesiastico e civile di Abissinia. R., 1897-1899. 2 vol.

Le liste dei Metropoliti di Abissinia. R., 1899

Uno squarcio di storia ecclesiastica di Abissinia. R., 1900

«Qenê» o inni abissini. R., 1901

La storia di Hayla Mika'el. R., 1902

Leggende storiche di Abissinia. R., 1907

Storia letterarura etiopica. R., 1932.

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