Гвиччардини (ит. Guicciardini), Франческо (06.03.1483, Флоренция ‒ 22.05.1540, Арчетри)

Гвиччарди́ни (ит. Guicciardini), Фран­ческо (06.03.1483, Флоренция — 22.05.1540, Арчетри) — итальянский политический деятель и историк. До 1527 на службе у семьи Медичи, выполнял дипломатические и другие поручения. В результате поражений Коньякской лиги (в создании которой участвовал) и республиканских восстаний 1527 во Флоренции был лишен имущества и уехал в Рим; после Реставрации Медичи вернулся к политической деятельности. Козимо I (см. Козимо Медичи) отправил Г. в отставку, после чего тот занялся написанием исторических и других сочинений. В «Истории Флоренции» (Storie fiorentine, 1508—1509, впервые издана в 1859) представил историю как результат действия крупных исторических личностей, удостаивавшихся однозначно положительных или отрицательных оценок. Главное сочинение Г. — «История Италии» (Storia d’Italia, 1537—1540), описывающая политические события 1492—1532. Г. анализировал причины происшедшего, искал их не только в сложном переплетении итальянских политических реалий, но и в интересах европей­ских держав. Главным достоин­ством историка Г. считал способность видеть множество деталей и разнонаправленных факторов, а основной движущей силой политической истории — благородное стремление каждого персонажа действовать в интересах себя и своего государства. Эти интересы были противопоставлены историографической (см. Историография) традиции, объявлявшей историю сферой реализации априорных общих правил и закономерностей (Макиавелли). Г. опирался на античную традицию: принцип изложения материала сближал его с Тацитом, приемы экспозиции — с Фукидидом и Саллюстием. Восхвалял знать и «мудрых», которым противопоставлял находившийся в плену предрассудков и низменных страстей «народ». При описании истории Флоренции вписывал ее в общеитальянский контекст, в меньшей степени по сравнению с Макиавелли прибегая к традиционным риторическим приемам гуманистической историографии. Взгляды Г. в области этики выражены в «Заметках о делах политических и гражданских» (Ricordi politici e civili, 1530), ставших образцом жанра моральной афористики.

Соч.: Storie Fiorentine dal 1378 al 1509. Bari, 1968; Opere. Roma, 2006; Storia d’Italia. 3 vols. Milano, 1988. Сочинения. М., 1934; Заметки о делах политических и гражданских. М., 2009.

Лит.: Francesco Guicciardini. 1483—1983. Nel V centenario della nascita. Firenze, 1984; Дживелегов А. К. Франческо Гвиччардини // Гвиччардини Ф. Сочинения. М., 1934. С. 11—101; Брагина Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М., 2002. И. Е. Андронов.