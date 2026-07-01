ГВИЧЧАРДИНИ ФРАНЧЕСКО

ГВИЧЧАРДИНИ ФРАНЧЕСКО - итальянский историк и политический деятель.

Про­ис­хо­дил из выс­ше­го слоя по­по­лан­ст­ва Фло­рен­ции. В 1501-1505 годах учил­ся в университетах Фер­ра­ры и Па­дуи, док­тор­скую сте­пень по гражданскому пра­ву по­лу­чил в университете Пи­зы в 1505 году. Имел ад­во­кат­скую прак­ти­ку, в 1506-1509 годах на­пи­сал «Ис­то­рию Фло­рен­ции» («Storie Floren­tine»), где из­ло­жил со­бы­тия по­ли­тической жиз­ни рес­пуб­ли­ки с 1378 года по 1509 год. В 1511 году на­зна­чен по­слом Фло­рен­ции в Ис­па­нии; в 1512 году на­пи­сал «Рас­су­ж­де­ние в Лог­ро­ньо» («Discorso in Logrogno»), в ко­то­ром пред­ла­гал ре­фор­му государственного строя Фло­рен­тий­ской рес­пуб­ли­ки : главным ор­га­ном дол­жен был стать се­нат, ку­да вхо­ди­ли бы чле­ны синь­о­рии и др. выс­ших ма­ги­ст­ра­тур, Боль­шой со­вет со­хра­нял роль за­ко­но­дательного ор­га­на и га­ран­та де­мо­кра­тических по­ряд­ков.

В 1514 году вер­нул­ся во Фло­рен­цию, пред­ла­гал ут­вер­див­шим­ся во вла­сти Ме­ди­чи со­хра­нять гражданские сво­бо­ды. В 1516 году на­прав­лен в Рим на служ­бу к па­пе Льву X (до 1524 года Гвиччардини был ко­мис­са­ром Мо­де­ны). Па­па Кли­мент VII сде­лал его пра­ви­те­лем Ро­ма­ньи. С 1525 года Гвиччардини ак­тив­ный уча­ст­ник Италь­ян­ских войн , по­пы­тал­ся соз­дать со­юз итальянских пра­ви­те­лей, что­бы из­ба­вить стра­ну от гос­под­ства Ис­па­нии. По­пыт­ка ока­за­лась не­удач­ной, по­сле раз­граб­ле­ния Ри­ма в мае 1527 года ис­па­но-им­пер­ски­ми вой­ска­ми па­па от­стра­нил Гвиччардини от служ­бы, об­ви­нив в по­соб­ни­че­ст­ве по­ра­же­нию.

Ос­тав­шись не у дел,Гвиччардини уда­лил­ся в своё име­ние под Фло­рен­ци­ей, здесь в 1529 году за­вер­шил на­ча­тый ещё в 1523 году «Диа­лог об управ­ле­нии Фло­рен­ци­ей» («Dialogo del reggimento di Firenze»), в ко­то­ром раз­ви­вал идею о рес­пуб­ли­ке как наи­бо­лее под­хо­дя­щей для Фло­рен­ции фор­мы прав­ле­ния. По­сле па­де­ния рес­пуб­ли­ки (1530 год) и воз­вра­ще­ния к вла­сти Ме­ди­чи Гвиччардини вер­нул­ся в Рим, слу­жил до 1534 года пра­ви­те­лем Бо­ло­ньи, вхо­див­шей в со­став пап­ских вла­де­ний. В 1534-1540 годах жил во Фло­рен­ции, был со­вет­ни­ком се­мей­ст­ва Ме­ди­чи, пре­дос­те­ре­гал их от гу­би­тель­но­го для го­су­дар­ст­ва раз­ру­ше­ния рес­пуб­ли­кан­ских по­ряд­ков. В по­след­ние го­ды жиз­ни пи­сал «Ис­то­рию Ита­лии» («Sto­ria d’Italia»), из­ла­гал со­бы­тия с 1492 года по 1534 год, свя­зан­ные с Итаьянскими. вой­на­ми, ста­ра­ясь оце­ни­вать их бес­при­стра­ст­но и вы­яв­лять при­чи­ны не­удач.

Опуб­ли­ко­ван­ная в 1561-1564 годах «Ис­то­рия Ита­лии» вско­ре бы­ла пе­ре­ве­де­на с италь­ян­ско­го на латинский, французский и немецкий язы­ки и до конца XVI века вы­дер­жа­ла 16 из­да­ний в раз­ных стра­нах Ев­ро­пы, при­не­ся Гвиччардини сла­ву вы­даю­ще­го­ся ис­то­ри­ка. Ему при­над­ле­жат так­же «За­мет­ки о де­лах по­ли­ти­че­ских и гра­ж­дан­ских» (на­пи­са­ны в 1525-1529 годах, из­да­ва­лись в 1576, 1583, 1599 годах; в 1559 году вне­се­ны в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг»). В «За­мет­ках» ав­тор в афо­ри­стичной фор­ме из­ло­жил свои на­блю­де­ния над при­ро­дой вла­сти, су­ж­де­ния о пси­хо­ло­гии лю­дей, час­то об­ле­кая их в мо­раль­ные мак­си­мы, под­чёр­ки­вая зна­че­ние лич­но­го ин­те­ре­са в по­ве­де­нии че­ло­ве­ка. В ис­кус­ст­ве вла­сти оп­рав­ды­вал праг­ма­тизм, но от­ме­чал при этом зна­че­ние про­фес­сио­на­лиз­ма при лю­бой фор­ме прав­ле­ния. На­пи­сан­ные на безу­преч­ном итальянском языке, со­чи­не­ния Гвиччардини спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию литературного итальянского язы­ка.

Сочинения:

Storie fiorentine dal 1378 al 1509. Bari, 1931

Со­чи­не­ния. М.; Л., 1934

Storia d’Ita­lia. Torino, 1971. Vol. 1-3

Dialogo del reggi­mento di Firenze. Torino, 1994

Ис­то­рия Фло­рен­ции. Гл. 9–16 // Со­чи­не­ния ве­ли­ких италь­ян­цев ХVI в. СПб., 2002

За­мет­ки о де­лах по­ли­ти­че­ских и гра­ж­дан­ских. М., 2004.

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