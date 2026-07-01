ГВИЧЧАРДИНИ ФРАНЧЕСКО
ГВИЧЧАРДИНИ ФРАНЧЕСКО - итальянский историк и политический деятель.
Происходил из высшего слоя пополанства Флоренции. В 1501-1505 годах учился в университетах Феррары и Падуи, докторскую степень по гражданскому праву получил в университете Пизы в 1505 году. Имел адвокатскую практику, в 1506-1509 годах написал «Историю Флоренции» («Storie Florentine»), где изложил события политической жизни республики с 1378 года по 1509 год. В 1511 году назначен послом Флоренции в Испании; в 1512 году написал «Рассуждение в Логроньо» («Discorso in Logrogno»), в котором предлагал реформу государственного строя Флорентийской республики: главным органом должен был стать сенат, куда входили бы члены синьории и др. высших магистратур, Большой совет сохранял роль законодательного органа и гаранта демократических порядков.
В 1514 году вернулся во Флоренцию, предлагал утвердившимся во власти Медичи сохранять гражданские свободы. В 1516 году направлен в Рим на службу к папе Льву X (до 1524 года Гвиччардини был комиссаром Модены). Папа Климент VII сделал его правителем Романьи. С 1525 года Гвиччардини активный участник Итальянских войн, попытался создать союз итальянских правителей, чтобы избавить страну от господства Испании. Попытка оказалась неудачной, после разграбления Рима в мае 1527 года испано-имперскими войсками папа отстранил Гвиччардини от службы, обвинив в пособничестве поражению.
Оставшись не у дел,Гвиччардини удалился в своё имение под Флоренцией, здесь в 1529 году завершил начатый ещё в 1523 году «Диалог об управлении Флоренцией» («Dialogo del reggimento di Firenze»), в котором развивал идею о республике как наиболее подходящей для Флоренции формы правления. После падения республики (1530 год) и возвращения к власти Медичи Гвиччардини вернулся в Рим, служил до 1534 года правителем Болоньи, входившей в состав папских владений. В 1534-1540 годах жил во Флоренции, был советником семейства Медичи, предостерегал их от губительного для государства разрушения республиканских порядков. В последние годы жизни писал «Историю Италии» («Storia d’Italia»), излагал события с 1492 года по 1534 год, связанные с Итаьянскими. войнами, стараясь оценивать их беспристрастно и выявлять причины неудач.
Опубликованная в 1561-1564 годах «История Италии» вскоре была переведена с итальянского на латинский, французский и немецкий языки и до конца XVI века выдержала 16 изданий в разных странах Европы, принеся Гвиччардини славу выдающегося историка. Ему принадлежат также «Заметки о делах политических и гражданских» (написаны в 1525-1529 годах, издавались в 1576, 1583, 1599 годах; в 1559 году внесены в «Индекс запрещённых книг»). В «Заметках» автор в афористичной форме изложил свои наблюдения над природой власти, суждения о психологии людей, часто облекая их в моральные максимы, подчёркивая значение личного интереса в поведении человека. В искусстве власти оправдывал прагматизм, но отмечал при этом значение профессионализма при любой форме правления. Написанные на безупречном итальянском языке, сочинения Гвиччардини способствовали формированию литературного итальянского языка.
Сочинения:
Storie fiorentine dal 1378 al 1509. Bari, 1931
Сочинения. М.; Л., 1934
Storia d’Italia. Torino, 1971. Vol. 1-3
Dialogo del reggimento di Firenze. Torino, 1994
История Флоренции. Гл. 9–16 // Сочинения великих итальянцев ХVI в. СПб., 2002
Заметки о делах политических и гражданских. М., 2004.