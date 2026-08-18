Гвиберт Ножaнский (ок. 1055, Клермон ‒ ок. 1125, Ножан)

Гвибе́рт Ножáнский (ок. 1055, Клермон — ок. 1125, Ножан) — монах-бенедиктинец, историк и богослов. Младший сын некоего Эврарда, принадлежавшего к мелкой пикардий­ской знати; родился, скорее всего, в Клермоне (департамент Уаза) или его окрестностях. Из-за трудных родов отец и мать Г. Н. дали обет посвятить ребенка Богу. Вскоре отец умер, поэтому Г. Н. воспитала мать, которая наняла учителя и заботилась о подготовке сына к церковному служению. Когда Г. Н. было примерно 12 лет, его мать стала вести аскетическую жизнь в келье при аббатстве Сен-Жерме-де-Фли и впоследствии стала монахиней. Через некоторое время Г. Н. вступил в этот монастырь . Он изучал латинскую словесность (главным образом классических авторов), позднее под влиянием Ансельма Кентерберийского, с которым был лично знаком, стал уделять больше внимания богословию. По свидетельству Г. Н., другие монахи завидовали его познаниям, которыми он открыто гордился. В 1104 Г. Н. был избран аббатом небольшого монастыря Ножан (Ножан-су-Куси, департамент Эн). В этой обители он провел оставшуюся часть жизни, редко покидая монастырь . Г. Н. упоминал, что его первыми сочинениями были стихи мирского содержания, написанные в Сен-Жерме-де-Фли. Узнав об этом, его наставник приор Соломон велел ему написать аскетический трактат «О девстве» (Dе virginitate). Основные темы трактата — конфликт духа и плоти, борьба с оскверняющими человека страстями, сохранение душевного целомудрия. Позднее Г. Н. написал пособие по гомилетике — «Как следует сочинять проповедь» (Liber quo ordine sermo fieri debeat), одно из самых ранних сочинений такого рода. По совету Ансельма Кентерберийского он начал составлять пространный комментарий на Книгу Бытия (Moralia Geneseos) по образцу «Моралий на Книгу Иова» папы Григория Великого. В Ножане Г. Н. завершил этот труд и написал другие богословские и экзегетические сочинения: «Трактат о Воплощении против иудеев» (Tractatus de incarnatione contra Iudaeos), «По­хвалу Деве Марии» (De laude sanctae Mariae), направленный против последователей Беренгария Турского трактат «О кусочке, который Он дал Иуде, и об истинности Тела Господня» (De bucella Iudae data et de veritate dominici corporis) и комментарии на избранные пророческие книги Ветхого Завета (см. Библия) (Tropologiae in prophetis). Наибольшую известность получили исторические, полемические и автобиографические труды Г. Н. «Деяния Бога через франков» (Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos; завершены в 1111) — описание Первого крестового похода, в основном риторический парафраз анонимной хроники «Деяния франков», в котором, однако, использована информация , полученная Г. Н. от участников похода. Автор представляет поход как священную войну, которая велась по воле Бога. В Средние века сочинение Г. Н. пользовалось популярностью, но более поздние историки низко оценивали этот текст, считая его неоригинальным и трудным для восприятия. Полемический трактат «О святых и их залогах» (De sanctis et eorum pigneribus) направлен против ложно понимаемого культа реликвий (см. Культ религиозный), прежде всего зуба Христа, который хранился в аббатстве святого Медарда в Суассоне. Выступая против «суеверий», связанных с почитанием святых, Г. Н. подчеркивал, что материальные предметы, даже священные, не должны порабощать чувства и отвлекать от духовного совершенствования; недопустимо смешивать реликвии с Евхаристией — настоящим залогом присутствия Бога в мире. В этом трактате Г. Н. продолжает размышления о соотношении духовного и материального, которые пронизывают все его творчество. Самое известное произведение Г. Н. — мемуары «О моей жизни, или Мои монодии» (De vita sua sive monodiarum suarum libri tres, 1114—1115), составленные по образцу «Исповеди» Августина. Описывая свою жизнь, Г. Н. уделяет много внимания событиям в Пикардии ( история монастыря Ножан, мятеж горожан в Лане). В мемуарах содержатся яркие и образные зарисовки, которые делают их ценным источником сведений о повседневной жизни знати и духовенства; акцент на межлично­стных отношениях позволяет автору давать критические, а нередко и язвительные характеристики своих персонажей. Мемуары Г. Н. нередко рассматриваются как «психологический портрет» средневекового монаха, в котором присутствуют элементы самоанализа и целостного осмысления человеческой личности. В связи с этим Г. Н. иногда воспринимали как человека, опередившего свою эпоху, предтечу рационализма Нового времени. Большинство сочинений Г. Н. по­священы важным церковным деятелям — епископам Суассона и Лана, аббатам крупных монастырей; адресат первой книги «Тропологий» — св. Норберт из Ксантена, основатель ордена премонстрантов. На творчество Г. Н. повлияли Ансельм Кентерберийский, а позднее — его знакомый Ансельм Ланский, которым он стремился подражать; он хорошо знал классическую латинскую литературу и мастерски владел стилистическими приемами. Однако в Средние века наследие Г. Н. не пользовалось широкой известностью; его изучение инициировал лишь маврист Люк д’Ашери в XVII в. (подготовленное им издание текстов Г. Н. перепечатано в Patrologia Latina, t. 156).

Лит.: Benton J. F. Self and Society in Medieval France: The Memoirs of Abbot Guibert of Nogent. New York, 1970; Guth K. Guibert von Nogent und die hochmittelalterliche Kritik an der Reliquienverehrung. Ottobeuren, 1970; Rubenstein J. Guibert of Nogent: Portrait of a Medieval Mind. New York—Lоndon, 2002. А. А. Королев.