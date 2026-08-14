ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ
ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ - заморский департамент Франции (c 1946 года).
Гвиана расположена на северо-востоке Южной Америки. На западе граничит с Суринамом, на юге и востоке - с Бразилией, на севере и северо-востоке омывается Атлантическим океаном. Площадь 91 тыс. км2. Население 199,5 тыс. человек (2006 год); б. ч. населения сосредоточена вдоль побережья. Административный центр - город Кайенна (62,9 тыс. человек). Официальный язык - французский. Денежная единица - евро. Административно-территориальное деление - 2 округа.
63,1% населения Гвианы составляют гвианцы. Среди остальных: суринамцы - 6,4% (в т. ч. выходцы из Индии 0,3%), гайанцы 1,4%, выходцы с Антильских островов (гаитийцы 8,0%, гваделупцы, говорящие на гваделупском креольском языке на французской основе, 6,4%, сент-лусийцы 0,6%), французы 7,5%, бразильцы 4,9% (в т. ч. «белые» 3,0%, «бранко» 1,9%), арабы 1,4%. Католики составляют около 90% населения (2004/2005 год), около 5% не относят себя ни к одной конфессии или религиозной группе; около 4% придерживаются местных индейских верований; около 1% - мусульмане-сунниты и бахаиты.
Гвиана была открыта испанцами в 1499 году, однако они не смогли поставить её под свой контроль. Франция стала осваивать страну с 1604 года, соперничая с англичанами и нидерландцами, на короткое время захватывавшими эту территорию. Окончательно власть французов в Гвиане утвердилась в 1817 году. С конца XVII века начало развиваться плантационное хозяйство, основанное на эксплуатации чернокожих рабов, ввозившихся из Африки. В 1794 году рабство было отменено, но в первые годы XIX века восстановлено (окончательно ликвидировано в 1848 году). Со времени Французской революции XVIII века Гвиана - место ссылки («сухая гильотина») для политических и уголовных преступников. В середине XIX века открыты крупные месторождения золота, что существенно повысило значение Гвианы для Франции как колониального владения.
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Архив БРЭ.