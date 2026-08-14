ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ

ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ - за­мор­ский де­пар­та­мент Фран­ции (c 1946 года).

Гвиана рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-вос­то­ке Южной Аме­ри­ки. На за­па­де гра­ни­чит с Су­ри­на­мом, на юге и вос­то­ке - с Бра­зи­ли­ей, на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном. Площадь 91 тыс. км2. Население 199,5 тыс. человек (2006 год); б. ч. на­се­ле­ния со­сре­до­то­че­на вдоль по­бе­ре­жья. Административный центр - город Кай­ен­на (62,9 тыс. человек). Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ев­ро. Административно-территориальное де­ле­ние - 2 ок­ру­га.

63,1% населения Гвианы со­став­ля­ют гви­ан­цы. Сре­ди ос­таль­ных: су­ри­нам­цы - 6,4% (в т. ч. вы­ход­цы из Ин­дии 0,3%), гай­ан­цы 1,4%, вы­ход­цы с Ан­тиль­ских островов (гаи­тий­цы 8,0%, гва­де­луп­цы, го­во­ря­щие на гва­де­луп­ском кре­оль­ском языке на французской ос­но­ве, 6,4%, сент-лу­сий­цы 0,6%), фран­цу­зы 7,5%, бра­зиль­цы 4,9% (в т. ч. «бе­лые» 3,0%, «бран­ко» 1,9%), ара­бы 1,4%. Ка­то­ли­ки со­став­ля­ют около 90% населения (2004/2005 год), около 5% не от­но­сят се­бя ни к од­ной кон­фес­сии или ре­лигиозной груп­пе; около 4% при­дер­жи­ва­ют­ся ме­ст­ных ин­дей­ских ве­ро­ва­ний; около 1% - му­суль­ма­не -сун­ни­ты и ба­хаи­ты.

Гвиана бы­ла от­кры­та ис­пан­ца­ми в 1499 году, од­на­ко они не смог­ли по­ста­вить её под свой кон­троль. Фран­ция ста­ла ос­ваи­вать стра­ну с 1604 года, со­пер­ни­чая с анг­ли­ча­на­ми и ни­дер­ланд­ца­ми, на ко­рот­кое вре­мя за­хва­ты­вав­ши­ми эту тер­ри­то­рию. Окон­ча­тель­но власть фран­цу­зов в Гвиане ут­вер­ди­лась в 1817 году. С конца XVII века на­ча­ло раз­ви­вать­ся план­та­ци­он­ное хо­зяй­ст­во, ос­но­ван­ное на экс­плуа­та­ции чер­но­ко­жих ра­бов, вво­зив­ших­ся из Аф­ри­ки. В 1794 году раб­ст­во бы­ло от­ме­не­но, но в пер­вые го­ды XIX века вос­ста­нов­ле­но (окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­но в 1848 году). Со вре­ме­ни Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века Гвиана - ме­сто ссыл­ки («су­хая гиль­о­ти­на») для по­ли­тических и уго­лов­ных пре­ступ­ни­ков. В середине XIX века от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та, что су­ще­ст­вен­но по­вы­си­ло зна­че­ние Гвианы для Фран­ции как ко­ло­ни­аль­но­го вла­де­ния.

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