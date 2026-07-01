Гвиaна

Гвиáна — наименование огромной территории на северо-востоке Южн. Америки в конце ХVI — начале XVII в. в отчетах испанских колониальных чиновников в Верховный совет по делам Индий. В это время она формально принадлежала Испании и Португалии. Провинция Г. являлась самым слабым звеном Испанской колониальной империи. Во 2-й половине ХVI в. были основаны редкие и весьма небольшие поселения в нижнем течении р. Ориноко. Побережье же Атлантического океана не было заселено, что оказалось роковой ошибкой. Англичане, голландцы и французы искали в Г. легендарную страну Эльдорадо. Бытовавшее в ту пору мнение, что золото образуется лишь в экваториальной зоне, укрепляло убежденность европейцев в несметных богатствах региона. В конце ХVI — начале XVII в. Великобритания, Франция и Нидерланды стали создавать на территории Г. свои опорные пункты. Началась многолетняя борьба между этими странами и Испанией. Впервые Испания признала права другого государства на владение частью Г. в 1648, фактически уступив Голландии территории от Атлантического океана до р. Эсекибо. Более двух столетий различные районы Г. переходили от одного государства к другому, пока, наконец, в 1810-е противоречие не разрешилось. Париж­ский мирный договор 1814 определил примерные границы владений Великобритании, Франции и Голландии, а также территории Г., отошедшие к Бразилии и Венесуэле. При этом значительная часть территории (160 тыс. кв. км) к западу от р. Эссекибо оказалась впоследствии спорной. На нее претендовали Англия и Венесуэла. См. также: Гайана, Гвиана Нидерландская, Суринам.

Ист.: Рэли У. Открытие богатой, обширной и прекрасной Гвианской империи / Пер. А. Д. Дридзо. М., 1963.

Лит.: История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы ХIХ века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991. Е. А. Ларин.