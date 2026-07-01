ГВЕЗДОСЛАВ ПАВОЛ

ГВЕЗДОСЛАВ ПАВОЛ (псевдоним; настоящая фамилия Ор­саг, Országh) - словацкий поэт.

Учил­ся в Юри­дической ака­де­мии города Пре­шов (1870-1872 годы). Пе­ча­тал­ся с конца 1860-х годов. Для по­эзии Гвездослава, со­еди­няю­щей национальную про­бле­ма­ти­ку с об­ще­че­ло­ве­че­ски­ми те­ма­ми, ха­рак­тер­ны мно­го­об­ра­зие жан­ро­вых форм, ус­лож­нён­ность сти­ля и стро­фи­ки, ис­поль­зо­ва­ние риф­мо­ван­но­го и не­риф­мо­ван­но­го сил­ла­бо-то­нического сти­ха: по­эма «Же­на лес­ни­ка» («Hájnikova žena», 1884-1886 годы); ли­рические цик­лы «По­эти­че­ские пер­во­цве­ты Йо­зе­фа Збран­ско­го» («Bás­ni­cké prviesenky Jozefa Zbranského», 1868 год), «От­зву­ки» («Dozvuky», ч. 1-3, 1901-1911 годы), «Пе­ча­ли» («Stesky», ч. 1-4, 1903-1906 годы), «Кро­ва­вые со­не­ты» («Krvavé so­ne­tу», 1919 год) и др.; сти­хотворная дра­ма на биб­лей­ские сю­же­ты «Ирод и Иро­диа­да» («Herodes a He­rodias», 1909 год) и др. Пе­ре­во­дил на сло­вацкий язык по­эзию Ш. Пе­тё­фи, А. С. Пуш­ки­на , М. Ю. Лер­мон­то­ва, А. Миц­ке­ви­ча , У. Шек­спи­ра и др. по­этов.

Сочинения:

Spisy. Martin; Brat., 1951-1957. Sv. 1-12

Сти­хи. М., 1961; Сти­хи. М., 1979.

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