ГВЕЗДОСЛАВ ПАВОЛ
ГВЕЗДОСЛАВ ПАВОЛ (псевдоним; настоящая фамилия Орсаг, Országh) - словацкий поэт.
Учился в Юридической академии города Прешов (1870-1872 годы). Печатался с конца 1860-х годов. Для поэзии Гвездослава, соединяющей национальную проблематику с общечеловеческими темами, характерны многообразие жанровых форм, усложнённость стиля и строфики, использование рифмованного и нерифмованного силлабо-тонического стиха: поэма «Жена лесника» («Hájnikova žena», 1884-1886 годы); лирические циклы «Поэтические первоцветы Йозефа Збранского» («Básnické prviesenky Jozefa Zbranského», 1868 год), «Отзвуки» («Dozvuky», ч. 1-3, 1901-1911 годы), «Печали» («Stesky», ч. 1-4, 1903-1906 годы), «Кровавые сонеты» («Krvavé sonetу», 1919 год) и др.; стихотворная драма на библейские сюжеты «Ирод и Иродиада» («Herodes a Herodias», 1909 год) и др. Переводил на словацкий язык поэзию Ш. Петёфи, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Мицкевича, У. Шекспира и др. поэтов.
Сочинения:
Spisy. Martin; Brat., 1951-1957. Sv. 1-12
Стихи. М., 1961; Стихи. М., 1979.