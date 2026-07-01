МАНТУЯ

Мантуя — город в Сев. Италии на р. Минчо, вытекающей из оз. Гарда и служащей М. естественной защитой; в Средние века столица герцогства, ныне центр провинции М. Древнее поселение было основано этрусками, в III в. до н. э. стало римской колонией, здесь родился великий поэт Вергилий. В XI в. М. принадлежала маркизам Каносским, находившимся в конфликте с германским императором Генрихом IV. В 1064 здесь состоялся церковный собор, утвердивший на престоле папу Александра III. Некоторое время город находился под управлением епископов, затем сменявших друг друга местных семей. С 1328 в М. установилась синьория семейства Гонзага . В 1433 М. стала маркизатом, в 1530 маркиз Федерико II получил от императора Карла V герцогский титул, а в 1536 он присоединил маркграфство Монферрат. В 1459—1460 в М. был созван съезд европейских сил для организации похода против турок по призыву папы Пия II. При Гонзага М. стала одним из важнейших центров Ренессанса, в XV в. в ней действовала школа гуманиста Витторино да Фельтре «Дом радости». В М. были построены здания по проектам Л. Б. Альберти (церковь Сант-Андреа) и Джулио Романо (Палаццо дель Те, собор Св. Петра); в герцогском дворце (Палаццо Дукале) работали знаменитые художники Пизанелло, Перуджино, Корреджо, А. Мантенья. Особый блеск мантуанскому двору придала супруга Франческо II Гонзага — Иза